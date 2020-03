Estrena ´Ema´

E

l actor Gael García Bernal y la actriz chilena Mariana Di Girolamo, estuvieron en México como parte de la promoción de la película Ema (2019), del director Pablo Larrain, con quien el mexicano ya ha trabajado en dos filmes anteriormente.

Dicha historia, filmada en su totalidad en Valparaíso, Chile, a lo largo de seis semanas, cuenta la historia de una pareja integrada por "Gastón", un director y coreógrafo y "Ema", una bailarina que vive bajo sus propias reglas, con su propia interpretación de amor y libertad, ambos, cada uno a su manera, tratan de mantenerse juntos al tiempo que enfrentan una pérdida.

Gael García habló acerca de la manera en la que se preparó para interpretar a este personaje y mostrar ante la cámara su amor a "Ema", quien al mismo tiempo que vive su duelo, encuentra en el género del reggaetón un canal de desfogue a sus emociones.

"No existe la capacidad total de entender, porque entender también, creo, entra dentro del espectro de avalar, de comprender y permitir y creo que ´Gastón´ no tiene ni que avalar, ni permitir nada", explica el actor de las cintas No (2012) y Neruda (2016), que también dirigió el chileno Larrain.

Por su parte Mariana Di Girolamo detalla lo que hizo para encarnar a esta mujer, trece años más joven que su marido, que encuentra en el baile un oasis refrescante para apagar ese fuego con el que pisa el suelo en el que baila y que al mismo tiempo la recorre por dentro pero que no la consume, por el contrario, que potencia sus sentidos.

"No tuve mucha chance de búsqueda, por ejemplo de referentes, o de preconcepciones, como no trabajamos con un guion, tampoco tuvimos muchas reuniones, ni ensayos, ni trabajo de mesa, fue un trabajo de mucha concentración y de diálogo, concentración en el aquí y en ahora y entender, tratar de encarnar este fuego interno de este personaje, de esta mujer que está en llamas por dentro y esta templanza brutal con la que se relaciona con el mundo".

Acerca de la importancia del reggaetón en la historia y de la descalificación que se da a este género por parte de intérpretes de otros ritmos la actriz comenta: "Creo que esta historia no se podría haber musicalizado con otro ritmo, igual es un reggaetón de Nicolas Jaar, no es el reggaetón que yo escuchaba en los conciertos de Don Omar, de Daddy Yankee, pero si vamos a hablar de nuevas generaciones hay que musicalizarlo, creo yo con reggaetón, cultura pop, ahí también hay un tema estético y también un acto político.

"´Ema´ y sus amigas que deciden abandonar esta compañía de danza contemporánea y desean ir a bailar y a sudar a la calle, con la gente, entre ellas, que ni siquiera lo hacen para el resto de los hombres, lo hacen para ellas, yo lo puedo ver, en Santiago lo puedo ver, tengo un grupo de amigas que se llama ´Las potos locos´, que van a las fiestas a mover los potos y a sentir, a vivir, a vibrar, a conectarse".

El también protagonista de la película Amores perros, que en unos meses cumple dos décadas de haberse estrenado, compartió que el reggaetón para él fue un gran descubrimiento al que no se había permitido llegar, quizás por ideas preconcebidas.

"Es muy divertido del reggaetón que se pueden decir esas palabras, se pueden decir esas cosas, no sé, a mí, la verdad, entré en una especie de vejez insoportable, infumable a decir ´¡Ay, reggaetón!´, porque me daba un poquito de, no sé, cierta pereza, pero de verdad, gracias a esta película, como que me entró como un ´¡Ah, espérate!

"Además me entró una especie como de, me volví medio melómano al respecto, en el sentido de que dije ´Bueno, vamos a ver de dónde viene el reggaetón´, entonces me puse a hacer un poquito de arqueología, muy básica, como de las primeras rolas fuertes del reggaetón que datan de, no sé, ¿te acuerdas de El general?, ese tipo de ondas así, y desde ahí de todo ese rollo dije ´¡Ay, qué maravilla, esto es buenísimo para bailar´".

Después de haberse estrenado en la edición pasada del Festival Internacional de Cine de Venecia, Ema llegó a las salas cinematográficas de México ayer.