Estrena ´El mesero´

Vadhir Derbez aprendió a servir vino y manejar una charola como experto para la comedia romántica "El Mesero".

En la película dirigida por Raúl Martínez, que se estrenó el jueves en México, el actor interpreta a Rodrigo, un mesero positivamente ambicioso que tiene una oportunidad única para cambiar su suerte.

"Me enseñaron todo, lo de la comanda, la charola, las mesas", dijo Derbez en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México.

"(Rodrigo) trabaja en un restaurante muy fifí (fino), entonces justamente me enseñaron en un restaurante un poquito más finoliyo cómo hablarle al cliente y de qué manera, la botella de vino y todo ese tipo de cosas".

LO DISFRUTA

"La chamba (el trabajo) al final de cuentas es complicada", agregó. "Tienes que estar al pendiente y estar súper, súper a las vivas, pero me lo disfruté muchísimo".

En el restaurante donde trabaja Rodrigo las cuentas valen por miles de pesos (dólares). Rodrigo colma la paciencia de su jefe por su trato demasiado cordial con los clientes y es despedido. Molesto, decide regresar en calidad de cliente sólo para demostrar que puede, y termina por salvarle la vida a un multimillonario que le da su tarjeta de presentación en agradecimiento.

Sin pensarlo dos veces, Rodrigo se lanza a presentarle un proyecto de inversión agropecuario muy prometedor, pero para sentirse más seguro se hace pasar por rico. El millonario Saviñón (interpretado por Arturo Barba), ve el potencial de su propuesta y, para conocerlo más, lo invita a una fiesta en su casa. Ahí Rodrigo conoce a Mariana, la hija de Saviñón, de quien se enamora y a la que trata de impresionar manteniendo la ilusión de su supuesta riqueza.

Pero Mariana no es una chica a la que impresione el dinero; todo lo contrario. Tiene una fundación para ayudar a niños enfermos.

"No se da cuenta que justamente la chava de la que se enamora, que lo ha tenido todo, no le importan esas cosas", dijo Derbez. "Al contrario, quiere honestidad, sentimientos y verdad. Y conocer a la persona por quién es, no por lo que tiene".

Aunque Rodrigo se juega todo para lograr sus objetivos, no es malintencionado.

"Simplemente es alguien que tiene mucha ambición y mucha pasión, quiere lograr sus sueños y está en una sociedad que de repente tiene muchos prejuicios y no le quiere dar una oportunidad porque creen que por ser mesero, ¿qué va a tener de empresario?", dijo.

Durante su trabajo en el restaurante, y cuando entra en su enredo por el engaño, Rodrigo y su amigo mesero Luis (Guillermo Villegas) van a celebrar sus triunfos y a superar sus derrotas en un puesto de tacos de canasta, donde reciben filosofía de vida del taquero interpretado por Franco Escamilla.

"Yo amo, amo, soy fan desde chiquito de los de frijol", dijo Derbez sobre este tipo de taco característico del centro de México. "Iba así de mordiditas, porque con tantas tomas ya te echaste 15 tacos, pero lo disfruté mucho".

La película se filmó antes de la pandemia y su estreno fue aplazado debido a la misma.