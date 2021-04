Estrena ´Drowned in the Sun´

Hace unas semanas se estrenó en plataformas digitales la canción "Drowned in the Sun". Y si bien el tema fue creado para evocar al sonido de Nirvana, la grabación no era un lanzamiento inédito del extinto grupo estadounidense.

En realidad, casi todos los elementos de la composición habían sido creados directamente por una computadora, la cual tomó grabaciones anteriores de la banda liderada por Kurt Cobain para crear una "nueva" canción. Sólo la voz principal había sido grabada por un humano: Eric Hogan, quien encabeza un grupo de covers.