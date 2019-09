Estrena documental en EU

Ciudad de México

Al principio del documental Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, que el viernes se estrenó en EU, la 10 veces ganadora del Grammy habla de por qué que la gente canta.

"Por las mismas razones que lo hacen los pájaros", dice. "Para una pareja, para reclamar su territorio o simplemente para avisar que está vivo en medio de un día maravilloso.

"Cantan para que así las generaciones venideras no olviden lo que sus antepasados lograron, soñaron o en lo que se deleitaron".

ENFRENTA PARKINSON

La decisión de documentar las luchas, esperanzas y placeres de Ronstadt a lo largo de una carrera de 40 años tiene un significado especial dada su experiencia con la enfermedad de Parkinson, que desde hace una década le robó su habilidad de cantar.

En ese tiempo, varios documentalistas se le habían acercado para proponerle preservar su legado en un filme. Pero los rechazó a todos, hasta que cedió ante los ganadores del Óscar Rob Epstein y Jeffrey Friedman.

"Me escribieron una carta tan pulcra. Yo había visto el documental que hicieron sobre Harvey Milk (The Times of Harvey Milk, 1984) y me pareció muy respetuoso. Así que pensé: 'Si alguien va a hacerlo, bien podrían ser ellos'", cuenta la artista en entrevista telefónica.

Siempre has hablado de la gran influencia del canto de tu padre. El documental finalmente nos deja escucharlo. ¿Alguna vez grabó un disco?

No, intenté grabarlo una vez pero le entró pánico escénico. Su voz era una mezcla de Pedro Infante y Frank Sinatra. La mayoría de las canciones en español que me aprendí de niña nunca las había escuchado en disco, sólo de mi papá.

RAÍCES MEXICANAS

Tus raíces mexicanas fueron un problema en la escuela. En el filme, dices que los niños te molestaban por hablar español...

La hermana de mi mejor amiga, Paty, tenía la piel morena, y no la dejaban meterse a la alberca pública. Estábamos furiosos. Arizona era bastante racista. Y creo que ahora ha empeorado.

De Arizona te fuiste a Los Ángeles, donde alcanzaste tu primer éxito en 1987 con 'Different Drum'. Habla de un caminante que no puede ser domesticado. ¿Eras esa persona en ese entonces?

¡Esa soy yo! Pensaba que era demasiado joven para casarme o algo parecido. Y seguí sintiendo eso hasta que tuve hijos. Tener hijos te hace madurar.

Pero adoptaste a esos hijos sola. Y decidiste no casarte...

Cierto. No necesitaba la opinión de nadie más sobre cómo criar a mis hijos. Ya es lo bastante difícil con mi propia opinión.

ACOSO SEXUAL

En el mundo musical donde creciste se permitían conductas sexuales que hoy están bajo el escrutinio. ¿Sufriste acoso sexual en esa época?

(Suelta la carcajada) Me sentí acosada muchas veces. Hubo un tipo en The Johnny Cash Show que fue a mi cuarto de hotel y se quitó la ropa. Me salí y me senté en el lobby hasta que se fue.

"Me dijo: 'Si te portas bien conmigo, me aseguraré de que vayas a más programas de TV'. ¡Pero yo odiaba presentarme en televisión! Así que no tenía nada que ofrecerme. Si hubiera estado en deuda con él, sería otra historia".

En la cima de tu carrera, en la década de los 70, eras vista como un símbolo sexual. ¿Sentiste presión para mantener ese estatus?

¡No pude! (risas) Me gusta vestir casual, por decir lo menos. Es difícil para mí ir más allá de unos jeans y una sudadera suelta. Siempre luzco como si fuera a hacer limpieza en casa ajena.