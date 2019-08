Estrellas y sorpresas

Nueva Jersey, E.U.- Una lluvia de estrellas se reunió en Nueva Jersey para celebrar lo mejor de la música del último año; con Daddy Yankee, Maluma, Bad Bunny, Karol G, J Balvin y Rosalía llegó la presencia latina, mientras que Taylor Swift y los Jonas Brothers encendieron el escenario.

La cantante Taylor Swift, una de las favoritas en la ceremonia, se llevó uno de los premios más importantes Video del Año por la canción "You Need to Calm Down", con un mensaje contra la homofobia.

Una de las últimas sorpresas, antes del inicio de la premiación, fue la confirmación de Miley Cyrus para interpretar su éxito "Slide Away".

Entre la lista de actuaciones musicales en vivo, los más esperados son Bad Bunny, Camila Cabello, J Balvin, Lizzo, Los Jonas Brothers, Rosalia, Shwan Mendes, Taylor Swift y Big Sean con A$AP Ferg.





La noche se encendió, subió la temperatura al presentar uno de los números más esperados por todos los asistentes, ver y escuchar a Camila Cabello y Shawn Mendes cantar "Señorita".

Mientras los acordes de la canción sonaban la pareja, se acercaban hasta casi darse un beso en la boca, pero dejaron picados a los presentes

Camila Cabello e Shawn Mendes

"Señorita" #VMAs pic.twitter.com/PoftjObY4H — Update Camila Brasil (@updatecamiIabr) August 27, 2019





El primer premio en ser entregado durante el evento fue en la categoría de Mejor hip-hop. La ganadora fue Cardi B por su canción "Money";

Rosalía y J Balvin fueron los ganadores en la categoría a Mejor video latino por su colaboración en el éxito "Con Altura".

Después se entregó el premio en la categoría de Video con mensaje positivo, que fue entregado a Taylor Swift.

El Premio Vanguardia se lo llevó la legendaria rapera Missy Elliot entre mucho premios más que iluminaron la noche.