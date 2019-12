Estrellas de la NBA que jugarán en México

CIUDAD DE MÉXICO.

Si los aficionados mexicanos ya se maravillaron con el tenista Roger Federer, el piloto Lewis Hamilton, el quarterback Patrick Mahomes, el golfista Tiger Woods y hasta con los Astros de las Grandes Ligas, es momento de disfrutar del Dallas Mavericks vs Detroit Pistons (12 de diciembre) y San Antonio Spurs vs Phoenix Suns (14 de diciembre)

¿Cuáles serán las figuras de la NBA a seguir en México?

Luka Doncic (Mavericks)

No sólo es el mejor basquetbolista que visitará la CDMX, también es considerado como una de las grandes estrellas de la NBA esta temporada. Doncic está implantando récords que ni LeBron James o Michael Jordan tuvieron en sus primeros años en la liga.

El esloveno ganó el novato del año en 2018 y ahora apunta ser el MVP más joven de la historia. Actualmente es el tercero en la lista de promedio de puntos por juego y segundo en el rubro de asistencias.

Doncic a sus 20 años ya domina la NBA y su futuro apunta a ser muy fructífero.

Kristaps Porzingis (Mavericks)

Otro europeo, otro basquetbolista de las nuevas generaciones. Porzingis es el complemento de Doncic en los Mavs. Con ambos, la franquicia de Dallas vuelve a aspirar a playoffs tras tres temporadas en las que se quedaron fuera.

El letón llegó este año procedente de los Knicks, en donde ya era una considerado como una súper estrella, pero una lesión en 2018 frenó su meteórico ascenso.

Un jugador de 2.21 metros de alto que es inconfundible.

Derrick Rose y Blake Griffin (Pistons)

Más por su pasado que por su presente, pero son dos jugadores que maravillaron al inicio de esta década.

Rose, quien fue considerado como el heredero de Michael Jordan en los Bulls tras convertirse en el MVP más joven de la historia en 2011, se fue disipando por demasiadas lesiones. Tras deambular por varios equipos, arribó a Detroit donde comienza a recuperar protagonismo.

Por su parte, Griffin, llegó a ser uno de los jugadores más espectaculares por su intensidad a la hora de volcar el balón cuando jugaba con los Clippers. Ahora ha mejorado su juego de media distancia en su paso por los Pistons.

Ricky Rubio y Devin Booker (Suns)

La mezcla perfecta entre juventud y experiencia.

Rubio, con 29 años, es un especialista para repartir juego. Actualmente se encuentra como el tercer jugador con mejor promedio de asistencias de toda la liga.

Booker, de 23 años y ya en su quinto año en la NBA, es un jugador cada vez más completo que es peligroso desde diferentes lugares de la duela. Además, se ubica entre los 15 mejores anotadores en lo que va de temporada.

Gregg Popovich (Spurs)

San Antonio no está viviendo una de sus mejores temporadas en los últimos años. El equipo no es el mismo sin el Big 3 que conformó Duncan, Ginóbili y Parker. Los nuevos jugadores no han llenado ese hueco.

Por tal motivo, lo más destacado de estos Spurs es su coach Gregg Popovich. A sus 70 años, con cinco anillos de campeón, y siendo el entrenador con más juegos ganados de la historia, es sin duda una leyenda viviente de la NBA.