¡ESTRELLAS APAGADAS!

Moscú, Rusia

El Mundial tenía una competencia aparte. Además de buscar a la mejor selección, a la que gobernará el futbol por los próximos cuatro años, se quería poner fin a la polémica.

¿Quién es el mejor del mundo? El ególatra Cristiano Ronaldo, el melancólico Lionel Messi o el despreocupado Nerymar. El resultado lo marcaría quien ganara la Copa del Mundo, pero ninguno de los tres lo consiguió.

CR7 y Portugal fueron eliminados en octavos de final, frente a Uruguay. La Pulga y Argentina mordieron el polvo ante Francia en la misma ronda. Y Neymar, junto con Brasil, fueron echados por Bélgica en los cuartos de final.

Ahora, la pregunta se cambia ¿quién fracasó menos en Rusia?

La realidad es que al portugués, de 33 años de edad, y a Messi, de 31, se les ha ido el barco. Quizá haya sido su última competición a este nivel. El brasileño, de 26, tendrá —mínimo— otra oportunidad.

Manu Faniza, periodista de Viva el Futbol de Argentina, lo ve desde el punto de vista de resultados: "Si sólo a eso nos referimos, podemos decir que Neymar fue el mejor, aunque —al final— el foco de los tres estuvo muy apagado".

En lo particular, "Messi sólo jugó bien ante Nigeria; Cristiano arrancó bien y después se apagó. Neymar fue de menos o más, pero —al final— no brilló".

Eso sí, "fue el peor Mundial de Messi... Y punto".

Juancar Navacerrada, del diario Marca de España es directo: "El mayor fracaso del Mundial ha sido Messi. Uno, porque Portugal no ha podido hacerlo, no ha llegado lejos, pero Cristiano no lo hizo mal, anotó cuatro goles. Portugal fracasó después ser campeón de Europa, pero Argentina ha hecho el ridículo y Messi lo ha hecho muy mal. A Neymar le vamos a dar el voto de que llevaba tres meses sin competir, que tuvo uno que otro detalle, pero —al final— creo que el fracaso ha sido del argentino".