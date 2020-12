´Estrangulan´ carreteras

Altamira, Tam.- Un centenar de ejidatarios bloquearon nuevamente ambos carriles de la carretera Tampico-Mante exigiendo que la delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les libere el pago por indemnización por el uso de al menos 11 hectáreas de esta vía: advierten que no se retirarán, incluso pasarían la Navidad en el bloqueo.

Desde las 09:50 horas los que se dicen afectados se colocaron en la carretera, apoyándose con tractores y vehículos motores, asegurando que es en presión para que la SCT les libere el pago.

Sin precisar el monto que deben recibir, mencionan que son 120 ejidatarios los afectados desde hace décadas por el pago de tierras por uso de la carretera.

Mencionan que se trata de 11 hectáreas las afectadas y hace 7 años hicieron la solicitud de pago ante la SCT.

Precisan que la dependencia federal ya liberó el pago, sin embargo se encuentra detenido en la delegación estatal de la SCT desde hace poco más de dos meses.

Alejandro Martínez, quien dijo ser el vocero de los ejidatarios, señaló que no levantarían el bloqueo hasta que la delegación estatal de la SCT disperse los recursos que dice, ya desde hace dos meses fueron liberados a nivel federal.

Además refirió, "no nos pueden quitar, porque esta es nuestra casa, no han indemnizado. Es como si alguien entra la puerta de tu casa y sale por la cocina constantemente... Nos pertenece, no vamos a quitarnos".

Los afectados señalaron directamente al director de la SCT en Tamaulipas, Ricardo Ortiz, así como a Blanca Estela Galván Zapata refiriendo que se están quedando con el dinero que ya les fue liberado.

Las filas en ambos carriles no se dejaron sentir de inmediato con el bloqueo, pues sólo daban la anuencia de paso a las unidades de emergencias médicas o a enfermos que se encontraran varados.

Asimismo bloquearon los acceso alternados dentro de la comunidad de Estación Esteros, lo que generó mas inconformidad entre los conductores, de los cuales, algunos de ellos señalaron tenían urgencias por llegar a citas con el médico.

Los ejidatarios señalaron que no se quitarían del lugar hasta que obtuvieran una respuesta favorable, haciendo alusión que están decididos a permanecer en el bloqueo por varios días, incluso hasta la nochebuena.









Por cuarto día consecutivo, exempleados de ingenio azucarero cierran González-Llera

El Mañana / Staff

Cd. Victoria, Tam.- La carretera Victoria-Tampico suma cuatro días cerrada en protesta por el fin de las operaciones de un ingenio azucarero que piden reabrirlo, ya que afectó a más de 12 mil personas que dependen de la actividad en Xicoténcatl, Tamaulipas.

Desde el pasado viernes, cientos de ex empleados del ingenio "Aarón Sáenz", comenzaron el bloqueo en ambos sentidos de la vía Estación González-Llera de Canales, en el tramo Estación González-Zaragoza.

Más de 200 personas, entre ellos productores y obreros, que se han visto afectados por el cierre, cerraron la carretera pocos minutos antes de la 10:00 horas.

Los inconformes realizan la misma demanda, que consiste en pedirle al Presidente Andrés Manuel López Obrador que evite el cierre del ingenio, ya que cientos de obreros han sido despedidos. Los cierres desde el pasado viernes han provocado filas de varios kilómetros de unidades del transporte de carga, de pasajeros y de vehículos particulares.

Fuentes oficiales del Estado, indicaron, que se trata de la red carretera federal y no se han pronunciado al respecto.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional han acudido a los cuatro cierres para buscar negociar con los protestantes que liberen la vía.

La delegación de la Segob, encabezada por Javier Córdova, este sábado buscó una negociación, sin conseguirla.