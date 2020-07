Estrangula el Gobierno recursos a estados

CIUDAD DE MÉXICO

Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que de enero a mayo se pagaron a los estados 402 mil 927 millones por participaciones, esto fue 8 mil 200 millones de pesos menos de lo programado. Comparado con el mismo periodo de 2019, el monto es menor en 0.7 por ciento, en términos reales, al sumar 402 mil millones de pesos. Según María del Carmen Martínez Richa, analista de deuda subnacional en Moody's, se estima que las participaciones caigan de 6 a 7 por ciento, al cierre de año. "Todavía el efecto a mayo no se está viendo, pero lo que viene va a ser más fuerte. Creemos que va haber una caída importante sobre todo en las participaciones", dijo.

Las participaciones están formadas por impuestos federales como IVA e ISR y se reparten a los estados en 20 por ciento, impuestos que están ligados a la economía, explicó la analista. Ante las caídas previstas, la Secretaría de Hacienda informó ayer que se utilizará el Fondo de Estabilización para los Ingresos de las Entidades (FEIEF), el cual cuenta con recursos para compensar disminuciones, y anunció la transferencia de 20 mil millones de pesos.

Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, advirtió que para los siguientes 6 meses el Gobierno contará con cerca de 43 mil millones de pesos para compensar las caídas en entidades, lo que es incierto si será suficiente.

No obstante, resaltó que la idea de realizar los pagos del FEIEF de forma mensual, y no trimestral, podría ayudar a los estados a no recurrir tanto a créditos de corto plazo.

Sin considerar los mecanismos de compensación, estimaciones de Pondera señalan que las entidades federativas se quedarían cortas en sus transferencias federales en cerca de 200 mil millones de pesos frente a lo planeado, dijo José Carlos Rodríguez Pueblita, socio fundador del centro de estudios.

Explicó que la recuperación de adeudos por parte del SAT con grandes empresas como Walmart o IBM pudo compensar la caída de la recaudación tributaria en los primeros meses del año y limitó su efecto en las participaciones. Sin embargo, dijo, el cálculo de las participaciones tiene un rezago de uno a dos meses respecto a la recaudación, según las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal. "Yo esperaría que esta reducción de las participaciones la veamos a partir de junio, si no es que julio. En marzo se sintió muy poco la caída económica, se empezó a registrar a partir de abril y los datos de la reducción económica de abril se están empezando a concretar en las menores participaciones" dijo.