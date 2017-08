“Estoy molesto con la sanción a Cristiano”: Zidane

Es muy difícil ver a Zinedine Zidane visiblemente molesto y enfadado, más aún con los árbitros. El técnico francés, un tipo afable, tranquilo y esquivo con la polémica, es un entrenador políticamente correcto que evita entrar a valorar cualquier actuación arbitral. Al menos hasta este martes. La sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo ha roto la monotonía y alterado al Zidane más crispado que se recuerde. ¿Estás jodido con la sanción?, le preguntaron: "Digamos que estoy muy molesto. No me voy a meter en la labor de los árbitros, pero después de ver todo lo que pasó pensar que Cristiano va a estar cinco partidos sin jugar... Ahí pasa algo. Estamos todos muy molestos", contestó el francés.

Más serio de lo habitual, con pocas ganas hoy de sonreír, mantuvo el discurso y la firmeza ante la insistencia. "He sido muy claro en mi respuesta. Lo que pasó, pasó, pero cuando lo miras otra vez y ves que le han metido cinco partidos... es mucho. Espero que el Comité lo mire bien", y prosiguió, "no sé lo que va a pasar. Te estoy diciendo lo que siento ahora. Después de haber visto repetido el partido, ¡Cómo no me va a molestar! No me meto en la labor del árbitro, pero ya después, cuando revisas todo, sancionarle con cinco partidos es mucho". Zidane no quiere creer en una campaña contra su estrella. "Espero que no. Espero que la gente actúe con conciencia, que lo hagan porque es su trabajo. Yo me quedo con los cinco partidos, son muchos", argumentó el técnico, que confirmó el enfado del jugador. "Está molesto porque él quiere jugar y cuando no lo hace no está contento".

Sobre la estrategia o la hoja de ruta del Madrid respecto a la sanción dijo Zidane que esperarán a que el Comité haga pública su decisión mañana por la mañana. "Vamos a esperar a mañana a ver qué decide el Comité y luego ya veremos qué hacemos nosotros". La misma sensación de enfado y sensación la transmitió Dani Carvajal, quien no quiso meterse en muchos charcos y toreó la polémica con mesura. "Pienso que la sanción es excesiva. Cristiano no quiere despreciar al árbitro como se está haciendo ver. Es una situación frustrante porque le echan del partido cuando no tendrían que haberle expulsado. Espero que le quiten algún partido". dijo el lateral, que deslizó cierta intención del De Burgos Bengoetxea en querer ampliar la sanción al portugués: "No sé cómo piensa un árbitro, no me meto en su cabeza, pero expulsión injusta y después reflejar eso en el acta para que le caigan más partidos...". Preguntado por los piques y la actitud de Luis Suárez, Carvajal se limitó a restarle importancia. "En los Clásicos las pulsaciones están muy altas. Es normal que haya roces y piques. Tanto Luis Suárez como ambas plantillas sabemos que se queda todo en el campo", valoró. Tampoco se mojó Zidane sobre la actitud del uruguayo: "No me meto", dijo.

Sobre lo deportivo, la vuelta de la Supercopa de mañana (23.00/Telecinco), relegada a un segundo plano, Zidane aseguró que no se fía del resultado de la ida. "En el fútbol no hay nada sentenciado. Hay un partido de vuelta que vamos a tener que jugar bien porque el Barcelona es un muy buen equipo que en cualquier momento te mete en dificultades. Tenemos que jugar la Supercopa hasta el final para ganar". Y lo harán, salvo sorpresa de última hora y para enfado de Zidane, sin Cristiano.