Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo; no me reelegiré: López Obrador

Ciudad de México.- "Llegamos aquí sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo nuestros ideales y principios, mi honestidad es lo que estimo más importante en mi vida, estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo ´tú no tienes derecho a fallarnos´... y ese es el compromiso que tengo con el pueblo... no tengo derecho a fallarles", prometió López Obrador en la parte final de su mensaje.

"Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder; el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad, y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, estoy consciente de la gran expectativa que existe, enfrentar los grandes problemas nacionales, creo que vamos a salir bien, soy optimista, creo en el pueblo y en su cultura.

"Vamos en camino de lograr el renacimiento de México, nos vamos a convertir en una potencia económica, en un país modelo que demostrará al mundo que acabar con la corrupción es posible, de esa manera construiremos una sociedad mas justa, democrática y alegre.

"En ese compromiso empeño mi honor y mi palabra. Dedicaré todo mi tiempo, imaginación y esfuerzo para cumplir con las demandas de la gente, actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré a la reconciliación y buscaré que entre todos logremos la Cuarta Transformación de México.

"Así como soy juarista y cardenista, también soy maderista. Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, trabajaré 16 horas diarias para dejar en seis años muy avanzada la obra de transformación, por eso aplicaremos rápido, muy rápido los cambios políticos.

"Dejo en claro que no habré de reelegirme, por el contrario, me someteré a la revocación del mandato porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos, en dos años y medio habrá una consulta para que el presidente se mantenga o pida licencia, el pueblo pone y el pueblo quita, es el único soberano a quien debo sumisión y obediencia. Acepto el reto y los invito a participar y celebrar el esplendor y la futura transformación de nuestro querido México.

"Gracias de todo corazón. ¡Que viva México!... ¡Que viva México!... ¡Que viva México!..."