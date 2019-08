Estoy listo: Lomachenko

Londres, Inglaterra

El ucraniano Vasyl Lomachenko se declaró listo para ganar su tercer título del mundo en peso ligero cuando enfrente al británico Luke Campbell, quien aseveró que la pelea del sábado representa un gran reto en su carrera.

Ambos pugilistas se vieron las caras en rueda de prensa previao a la función que estelarizarán el sábado en la O2 Arena de Londres, a la que el ucraniano llega como ligero favorito para sumar el título vacante del CMB a los que ya tiene de la AMB y OMB.

"Estoy emocionado, no puedo esperar para subir al ring y mostrar mis habilidades a los fanáticos británicos y a los de todo el mundo. Por supuesto que estoy listo, por eso vine al Reino Unido", dijo Lomachenko.

Reconoció la calidad de un rival como Campbell, su nivel y técnica, por lo que espera un choque complicado, en el cual se enfrentarán dos ganadores de medalla de oro en Juegos Olímpicos.

"Tal vez será una pelea difícil, pero no lo sabré hasta después de la pelea. Luke Campbell no es un peleador fácil, es de alto nivel, muy inteligente y técnico, por lo que será una pelea interesante y técnica", añadió Lomachenko.

Rumbo a la pelea donde 18 mil aficionados llenarán el inmueble, emocionado y listo para dar un gran espectáculo a la gente, Campbell aseveró que quiere ser el mejor del mundo, y para ello tiene que derrotar a los mejores.

"He aprendido de mis experiencias y me encantan los retos. He dicho durante años que en el boxeo, para ser el mejor, tienes que vencer al mejor, y este es ciertamente uno de esos retos", afirmó el retador británico.