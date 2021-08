"Estoy firme como coordinador de Morena y si no, revoquen mi mandato"

En conferencia de prensa, Monreal fue cuestionado sobre las versiones de un documento que circuló para recabar firmas en su favor para mantenerse como coordinador de Morena y respondió que siempre ha estado sometido a la aceptación de los senadores morenistas.

"Yo estoy sometido a la aceptación; no ahora, sino siempre, desde el primer día que se me designó. Siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así que no es extraño. Ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría", señaló Monreal.

Cuestionado si se mantiene firme como coordinador para el próximo periodo, el líder de Morena en la Cámara Alta respondió: "Sí, claro, me mantengo, si los compañeros lo deciden, me mantendré y si no que revoquen mi mandato".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política insistió en que buscará que el primer acto legislativo de la próxima Legislatura sea la discusión, y en su caso aprobación, de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Comentó que sostiene diálogo abierto con los coordinadores de oposición para que en la sesión de apertura de la LV Legislatura del 1 de septiembre se discuta, y en su caso se apruebe, la Ley Federal de Revocación, así como dos leyes más; la Orgánica de la Armada de México y otra que prohíbe el uso de animales para la fabricación de cosméticos.

Monreal también dijo que el Gobierno de México debe analizar seriamente la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de restablecer el programa "Permanecer en México" por las repercusiones que tendrá para el país.