"Estoy en horas de no oficina, entonces digo lo que me da la chingada gana": Taibo II

Sin embargo, el escritor y funcionario reiteró que esa virtud aun no la avala en el sentido de que no le gusta porque se colaron muchos de todos los partidos, facciones y personajes de dudosa procedencia. "¿esto significa que a partir de esa victoria yo diga me gustan todos los que llevaste al gabinete? No y lo he hecho público".

En el diálogo titulado "La nueva y la vieja izquierda" que fue organizado por la Brigada para Leer en Libertad, la asociación civil que creó hace más de diez años con su pareja, la promotora cultural Paloma Sáiz -quien fue la directora de la FIL Zócalo-, Taibo II habló de las izquierdas con Armando Bartra, Elvira Concheiro, Pedro Miguel y Citlali Hernández, en la mesa que cerró, con una fiesta de la 4T, la que llamaron la feria más popular de México.

Taibo II recordó sus encontronazos con la 4T por decir lo que piensa. Por ejemplo cuando le preguntaron: "¿Estaba usted a favor de todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador?´ No, ni madres, estoy a favor de la línea general que ha marcado, del proyecto, de su habilidad táctica, pero no concuerdo absolutamente, tengo mis dudas; y no sólo eso ´¿está usted a favor del Estado que ha construido la 4T?´ Ni madres, en muchos sectores me parece que ha sido carcomido, no por culpa de algunos funcionarios, por culpa de que heredamos el estado más podrido en la faz de la tierra construido penosamente por el PRI y el PAN".

Dijo que hoy son la nueva izquierda porque fueron la vieja, y que sólo tienen una respuesta que es apostar en seguir impulsando la 4T pero ir construyendo organización social y levantando la cuarta pata de la mesa que se va a necesitar para impulsar la reforma eléctrica.

"Impulsar democracia desde abajo para limpiar los sindicatos, impulsar demasiada democracia de base para poder decirle al Gobierno: ´en general estoy de acuerdo, pero esto no me gusta, y en esto escucha nuestra opinión´; o sea, construir una democracia en estos momentos en México es un esfuerzo desde luego desde el Gobierno, la presidencia de la República pero también desde la sociedad".

El funcionario agregó: "Compañeros que están aquí no se hagan pendejos, hay que salir a la calle de nuevo, hay que volver a desarrollar posición, hay que ser críticos, hay que ser pensantes para tumbar esta pinche oligarquía siniestra que tiene más colas que un gato y más vidas que un lagarto, chinga", afirmó el director del FCE.

Paco Ignacio Taibo II dijo que la escisión que se produce en la realidad nacional es: "4T o oposición de derecha, o oposición de extrema izquierda. Yo me negaba a subirme a uno de esos burros, soy funcionario público, estoy en horas de no oficina, entonces digo lo que me da la chingada gana".