Estoy en contra del aborto y de criminalizar a mujeres: secretaria Olga Sánchez C.

Ciudad de México.

"No se entiende lo que no se quiere entender y lo que no se quiere entender es que yo estoy en contra del aborto", así respondió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego que la iglesia católica la acusara de impulsar esta práctica a nivel nacional.

La ministra en retiro refirió que está de acuerdo en que por lo menos en las primeras 12 semanas del embarazo el aborto no sea tipificado como delito. "La iglesia habló de legalización del aborto; nunca se ha hablado de legalización el aborto sigue siendo penalizado, pero hay doce semanas en donde no está penalizado y esto es despenalizar. El aborto significa no llevar a la cárcel a las mujeres.

"Yo siempre he estado, obviamente, en favor de la vida, en contra del aborto, estoy en contra del aborto y a favor de la vida", reviró la funcionaria. En entrevista, Sánchez Cordero afirmó que si hay una posibilidad de penalizar el aborto hasta las doce semanas a nivel nacional, como se logró un Código Nacional de Procedimientos Penales en el país, será una decisión que le competa al Congreso de la Unión.

"Yo estoy en contra del aborto, yo estoy en contra de criminalizar a las mujeres por abortar y estoy a favor de la vida, eso que quede clarísimo", añadió.

Y enfatizó: "¿De qué estoy en contra? De que las mujeres estén sujetas a un proceso penal y se les prive de su libertad y por lo tanto estoy de acuerdo en que por lo menos en las primeras 12 semanas del embarazo la mujer no sea tipificada como delito el aborto que se practique".

DIPUTADOS POSPONEN DISCUSIóN

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, afirmó que la discusión de la despenalización del aborto se podría abordar hasta el próximo periodo ordinario.

Agregó que primero deben concluir los temas que prometieron al presidente López Obrador, como consultas populares, revocación de mandato, reforma educativa, ley de austeridad, ley federal de trabajo y leyes secundarias de la Guardia Nacional.