Estoy decidido a participar por la Presidencia: Ricardo Monreal

"Me parece que es una encuesta, como todas las que hace REFORMA, hecha en razón de sus propias proyecciones, no la voy a descalificar, pero yo estoy situado en luchar por la candidatura presidencial. Gracias a los vecinos que fueron consultados y que opinaron por mí para la Ciudad de México, pero al agradecerles les puedo decir mi opinión de que he decidido participar para la Presidencia de la República y no cambio de opinión, no me parece que deba de hacerlo", aclaró.

Monreal declaró en entrevista que está decidido a participar en el proceso interno de Morena para elegir su candidato presidencial.

"Entonces, no me aparto de ese ideal, de este propósito", sostuvo.

El zacatecano rechazó tener un "plan B" en caso de que no alcance la candidatura.

"Yo soy un hombre que no anda en búsqueda de compensaciones. Estoy decidido a participar para la Presidencia de la República y nada más. Quiero ganar a la buena y quiero estar ahí en un momento histórico para el País", insistió.