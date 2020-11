Estos son los ganadores de los MTV EMAs 2020

Este domingo lo mejor de la música europea y de todo el mundo es galardona en los MTV Europe Music Awards (EMAs) 2020 en donde figuras como Sam Smith, Maluma, Alicia Keys, Karol G, entre otros más son el plato fuerte con sus actuaciones en el evento que se realiza como las otras premiaciones a lo largo de este año, a distancia debido a la pandemia por el Covid-19.

Los MTV EMA 2020 contaron con la presencia de Anitta, Barbara Palvin, Madison Beer, Winnie Harlow, Bebe Rexha, entre otros quienes entregarán vía streaming los galardones.

Y desde el inició quien se llevó como la Mejor Canción fue para el K-pop de BTS con "Dynamite". Mientras que Doja Cat fue quien derrotó en la categoría como Nuevo intérprete a personalidades como BENEE, DaBabym, Jack Harlow, Roddy Ricch y YUNGBLUD.

Una vez más BTS apareció en la lista de ganadores y ahora como la mejor banda del 2020. Y por supuesto que su Army tenía que levantarse como el mejor de los mejores, ya que sin su apoyo, la banda no sería lo que ahora es.

Tras el premio a los coreanos, fue el turno para los grupos de rock en donde Coldplay venció a Green Day, Liam Gallagher, Pearl Jam,Tame Impala y The Killers.

El campeón de la Fórmula Uno estuvo también en la gala, Lewis Hamilton presentó la terna Video para el bien y con mucha alegría nombró a la ganadora H.E.R. que con "I Can´t Breathe" alzó el galardón.

Tras esto, la música latina estuvo presente en los EMAs 2020 con el reggaetón de Maluma, quien lució un traje rojo y presumió sus pasos de baile.

Tras la presentación del colombiano se entregó el premio al mejor artista latino y fue Karol G quien se llevó el trofeo venciendo al mismo Maluma, Bad Bunny, Anuel AA y Ozuna.

Como regalo de cumpleaños, que fue ayer, David Guetta fue el ganador como el mejor DJ en la música electrónica.

La hora de uno de los premios más esperados llegó y fue Lady Gaga quien no pudo estar ni en video, pero electrónicamente fue aplaudida.

Cardi B fuer reconocido como el mejor intérprete de hip hop.

Raise your hand if @tatemcrae got you all in your feels with this emotional #MTVEMA performance of "Your Broke Me First" ??? pic.twitter.com/vRsvSjN2Mz — MTV EMA (@mtvema) November 9, 2020

No faltó en los EMAs 2020 el tributo a quien consideraron un dios de la guitarra, hablamos de Eddie Van Halen, quien falleció debido al cáncer el pasado 06 de octubre.

El mejor pop fue para Little Mix y quien presentó dicha categoría fue Roman Reigns, Campeón Universal de la WWE.

Pero el premio más importante, y porque muchos están en la lista de los mejor a la música es sin duda para el mejor video y fue "Popstar" de DJ Khaled feat Drake staring Justin Bieber el que se llevó la tarde.

Lista completa de los ganadores:

-Mejor Video

Billie Eilish – everything i wanted

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DJ Khaled feat Drake staring Justin Bieber – POPSTAR (Ganador)

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift – The Man

The Weeknd – Blinding Lights

-Mejor Artista

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga (Ganadora)

Miley Cyrus

The Weeknd

-Mejor Canción

BTS – Dynamite (Ganadores)

DaBaby – Rockstar ft Roddy Ricch

Dua Lipa – Don´t Start Now

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Roddy Ricch – The Box

The Weeknd – Blinding Lights

- Mejor colaboración

BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch

Justin Bieber – Intentions ft Quavo

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj (Ganadora)

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Sam Smith, Demi Lovato – I´m Ready

- Mejor Pop

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix (Ganadoras)

- Mejor Grupo

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS (Ganadores)

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

- Mejor New

BENEE

DaBaby

Doja Cat (Ganadora)

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

- Mejor Fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS (Ganadores)

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

- Mejor latino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G (Ganadora)

Maluma

Ozuna

- Mejor banda rock

Coldplay (Ganadores)

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

- Mejor intérprete Hip Hop

Cardi B (Ganador)

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

- Mejor música Electrónica

Calvin Harris

David Guetta (Ganador)

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

- Mejor grupo alternativo

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams (Ganadora)

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

- Video para bien

Anderson .Paak – Lockdown

David Guetta & Sia – Let´s love

Demi Lovato – I Love Me

H.E.R. – I Can´t Breathe (Ganadora)

Jorja Smith – By Any Means

Lil Baby – The Bigger Picture

- Mejor empuje

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD (Ganador)

- Mejor concierto virtual

BTS – Bang Bang Con: The Live (Ganador)

J Balvin – Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World

Little Mix – UNCancelled

Maluma – Papi Juancho Live

Post Malone – Nirvana Tribute