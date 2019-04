Estos son los equipos que pueden ascender a la Liga MX

La Liga de Ascenso llegó a su fase definitiva a la Liguilla. El Atlético San Luis es el gran favorito para coronarse en el torneo y ganar el ascenso, sin necesidad de jugar la final por subir de categoría. Los dirigidos por Alfonso Sosa y auspiciados por el Atlético de Madrid de España terminaron el torneo invictos y sin quien les hiciera sombra.

Son ocho los que entraron a las finales: San Luis, Zacatecas, Zacatepec, Cimarrones, Dorados, Venados, Alebrijes y Celaya, de estos sólo seis: San Luis, Zacatecas, Zacatepec, Cimarrones, Dorados y Alebrijes, están certificados, tienen derecho a subir de categoría.

¿Qué necesitan para la certificación?

Ser económicamente sustentable.

Transparencia en el origen y manejo de recursos económicos.

No depender económicamente de capital gubernamental.

Tener equipos en las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Femenil.

Estadio en buen estado y con aforo de mínimo 20 mil espectadores.

Contar con un complejo deportivo, además del estadio.

En caso de que un club que no cuente con certificación logre ganar la final del Ascenso, en este caso sería Venados o Celaya, recibiría 60 de los 120 millones de pesos que pagaría el Veracruz por mantener la categoría en la Liga Mx. Este dinero deberá ser utilizado para cumplir los requisitos de afiliación, el resto quedaría en manos de la Liga Mx para mejoras en competencia.



Atlético San Luis

Certificado: Sí.

Fundación: 2013 (nueva era).

Dueños: Club Atlético de Madrid

Lugar Clausura 2019: 1ero. 28 puntos.

Director técnico: Alfonso Sosa.

Goleador: Nicolás Benítez (argentino) 11 goles.

Jugadores base: Carlos Rodríguez, Pedro Álvarez (capitán), Noé Maya, Nicolás Ibáñez.

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez (25,709 espectadores).





Mineros de Zacatecas

Certificado: Sí.

Fundación: 2014 (nueva era).

Dueños: Grupo Pachuca

Lugar Clausura 2019: 2do. 25 puntos.

Director técnico: Andrés Carevic (argentino).

Goleadores: Guillermo Martínez y Roberto Nurse: 5 goles.

Jugadores base: Sebastián Fassi, Heriberto Aguayo, Guillermo Martínez, Roberto Nurse (capitán).

Estadio: Carlos Vega Villalba (20,068 espectadores).



Club Atlético Zacatepec

Certificado: Sí.

Fundación: 1948.

Dueño: José Luis Higuera.

Lugar Clausura 2019: 3ro. 22 puntos.

Director técnico: Ricardo Valiño (argentino).

Goleador: Giovani Hernández: 7 goles.

Jugadores base: Víctor Hugo Hernández, Jacob Akrong, Rodolfo Salinas (capitán), Emmanuel Hernández.

Estadio: Agustín "Coruco" Díaz (24,313 espectadores).



Cimarrones de Sonora

Certificado: sí.

Fundación: 2013 (nueva era).

Dueño: Juan Pablo Rojo

Lugar Clausura 2019: 3er.. 22 puntos.

Director técnico: Isaac Morales.

Goleadores: Salvador Reyes y Miguel Ángel Vallejo: 3 goles.

Jugadores base: Miguel Vallejo (capitán), Salvador Reyes, Armando Zamorano, Luis Loroña.

Estadio: Héroes de Nacozari (18,747 espectadores).



Dorados de Sinaloa

Certificado: sí.

Fundación: 2003.

Dueño: Grupo Caliente.

Lugar Clausura 2019: 5to. 20 puntos.

Director técnico: Diego Armando Maradona.

Goleador: Fabián Bordagaray (argentino): 7 goles.

Jugadores base: Gaspar Servio (capitán), Jesús Chávez, Fernando Arce, Fabián Bordagaray.

Estadio: Banorte (20,108 espectadores)



Venados de Mérida

Certificado: no

Fundación: 1988

Dueño: Rodolfo Rosas Cantillo.

Lugar Clausura 2019: 6to. 20 puntos.

Director técnico: Sergio Orduña.

Goleador: Esteban Torres: 3 goles.

Jugadores base: Armando Navarrete, Aldo Polo (capitán), Alfonso Tamay y Francisco Uscanga.

Estadio: Carlos Iturralde Rivero (15,087 espectadores)



Alebrijes de Oaxaca

Certificado: sí.

Fundación: 2012

Dueños: Santiago San Román.

Lugar Clausura 2019: 7mo. 20 puntos.

Director técnico: Juan Manuel Rivera.

Goleadores: Luciano Nequecaur (argentino) y Alfonso Sánchez: 3 goles.

Jugadores base: Carlos Velázquez, Rodrigo Noya (capitán), Carlos Rosel, Luciano Nequecaur.

Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca (14,598 espectadores).



Club Celaya

Certificado: no.

Fundación: 1954.

Dueños: Desarrolladora de Futbol México ALC S.A. de C.V.

Lugar Clausura 2019: 8vo. 18 puntos.

Director técnico: José Isla.

Goleadores: Carlos Camacho y Michelle Benítez: 4 goles.

Jugadores base: Aarón Fernández, Ignacio Torres, Saúl Toloza y Carlos Camacho.

Estadio: Miguel Alemán Valdés (23,182 espectadores).