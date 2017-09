“Esto no va a quedar impune. Ahorita fue mi hermano, a lo mejor mañana soy yo”: Julio César Chávez

"No sabemos quiénes son, pero vamos a dar con ellos. No pudieron identificar a ninguno, pero tenemos pistas. Y esto no va a quedar impune, se lo juro, se lo prometo". Así se ha referido el ex campeón mundial de boxeo, el mexicano Julio César Chávez, al asesinato de su hermano, Rafael El Borrego Chávez, ocurrido este lunes en su casa en Culiacán, en el Estado de Sinaloa, una de las regiones más violentas en el país en los últimos tiempos, escenario de la batalla que mantienen diferentes facciones del cartel de Sinaloa por el control de la organización

"[La inseguridad] está pasando en toda la República mexicana y creo que debemos unirnos todos, todos los mexicanos para denunciar, para apoyarnos los unos a los otros porque parece que no hay Gobierno", ha criticado Chávez en unas declaraciones a la prensa. "El número de asesinatos, de levantamientos va en aumento. Ahorita fue mi hermano, a lo mejor mañana soy yo", ha añadido.

De esta manera, el exboxeador ha denunciado la inseguridad que lastra el país. Según la investigación abierta, su hermano fue asesinado en un asalto en su residencia. El fiscal estatal Juan José Ríos apuntó en una rueda de prensa que dos sujetos entraron, al menos uno de ellos estaba armado, con la intención de robar. El Borrego, quien atendía una clínica de rehabilitación para 250 personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, murió por tres disparos de arma de fuego la noche del domingo.

Amenaza de secuestro

Julio César Chávez ha asegurado también que pesa sobre él una advertencia de secuestro en Tijuana. "Estoy muy indignado: recibí una amenaza no de muerte, sino de mi secuestro, y no sé a qué esperan para hacer algo", en referencia a las fuerzas de seguridad.

"El FBI me ha advertido de que me quieren secuestrar en Tijuana a mí y a mi hija, les dije a las autoridades y no han hecho nada", ha afirmado Chávez, quien actualmente trabaja como analista para las cadenas ESPN y TV Azteca. El exboxeador ha contado además que transmitió la información del FBI al gobernador de Baja California, Francisco Vega, y a las autoridades de Tijuana, pero hasta el momento no han tomado medidas.

"Creo que están esperando a que me pase algo para actuar, pero ya para qué", ha dicho Chávez, quien aseguró que el FBI tiene identificado al posible secuestrador.