"Estímulos para frontera norte bajaron precio de gasolina"

"Me da mucho gusto poder decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del Diesel, de la luz, ya no hay gasolinazos. Miren, aquí en Ciudad Juárez cuánto cuesta el litro de gasolina magna, 15.20, en ciudad Juárez y en toda la frontera la gasolina es más barata", destacó.

Detalló que en la franja fronteriza se cobran menos impuestos, "el IVA es 8%, no 16%, el impuesto sobre la renta se redujo al 20%".

También resaltó el aumento al salario mínimo en esta zona del país. "Todo esto es lo que significa la transformación, el cambio, no es más de lo mismo, es la cuarta transformación", dijo.