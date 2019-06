Estiman serán 60 mil migrantes devueltos para cierre de agosto

Ciudad de México

Las autoridades mexicanas estiman que el número de centroamericanos devueltos por Estados Unidos tras solicitar asilo en ese país llegue a 60 mil al cierre de agosto.

Así lo señaló el director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, después de los acuerdos entre ambos países en materia migratoria.

"Son (alrededor de) 10 mil ahora y que al cierre de agosto, según lo que estaba reportando Inami (Instituto Nacional de Migración) hoy, llegaremos a 60 mil, al cierre de agosto", dijo.

"Pero claro, esto va acumulándose".

A la fecha, según datos del INM, son 11 mil 37 las personas originarias de Centroamérica que esperan en México la respuesta del Gobierno de Estados Unidos a sus solicitudes de asilo.

El 29 de enero, el Instituto Nacional de Migración recibió, por razones humanitarias, al primer centroamericano que solicitó asilo a Estados Unidos.

Ramírez Silva adelantó que el Gobierno federal podría instalar un comité en el que participen distintas dependencias para definir y coordinar las necesidades específicas de los acuerdos bilaterales.

"Entiendo que se va a formar un comité que va a atender este asunto en términos de coordinación de las diversas acciones que serían por parte del Gobierno", expuso.

Por separado, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó que la Guardia Nacional vaya a convertirse en la "border patrol" de Estados Unidos en la frontera sur, como acusaron organizaciones.

"No, no, no, están equivocados", aseveró.