Estiman pérdidas de 27 mdp al día

Al menos 10 locales de la zona centro ya no volvieron abrir sus puertas, luego de la reapertura en la primera fase, por lo que eso significa más pérdida de empleo en Reynosa.

Roberto Cruz Hernández, secretario de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas e integrante de Canaco, comentó que de nueve mil comercios que tuvieron que cerrar en Reynosa, alrededor de 27 millones de pesos diarios se perdieron, "en cifras conservadoras".

Todavía no se tiene un conteo completo porque se está en las fases de reactivación, pero sí hay resultados negativos, al menos en la zona centro.

"Lamentablemente sí hay muchos negocios que ya no van a poder abrir sus puertas porque para muchos un mes de cierre significó la muerte y dos pues obviamente no lo pudieron sostener", dijo.

Y agregó: "creemos que esta situación se va a ir acrecentando con el paso de los días, a aquellos que ya después de un análisis financiero ya vieron que no es rentable y no solo significa el cierre físico del negocio, sino pérdida del empleo, es efecto multiplicador y la cadena de proveedores y prestadores de servicios".

Esperan revertir poco a poco, con el consumo interno y el apoyo de los consumidores para ir recuperando paulatinamente.

Piden a las autoridades sanitarias que verifiquen los negocios para que se sancione a los que están abiertos sin tener los certificados y no están cumpliendo con los protocolos ante la pandemia del Covid-19.

En muchas partes de la ciudad se puede observar que no todos tienen su constancia para poder operar, por lo que es importante que se pongan en marcha, incluso pueden pedir asesoría para poder cumplir, dijo.

"Quiero señalarlo, muchos negocios están abriendo sin llevar el protocolo de la autoridad, a los que no lo hagan serán sujetos a cierres o multas porque no hay excusa cumplir, aquel que no quiera cumplir tendrá consecuencias", advirtió.