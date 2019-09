Estiman error eliminar Medicina Preventiva

"Creemos que ahora con la nueva disposición, ya no será lo mismo, no tendrá la misma validez, la misma confiabilidad". Adrián Ojeda Vásquez, conductor de una unidad.

Califican de error de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el haber clausurado los módulos de Medicina Preventiva a través de los cuales los conductores de autobuses de pasajeros foráneos recibían la autorización para salir a carretera.

"Creemos que ahora con la nueva disposición, ya no será lo mismo, no tendrá la misma validez, la misma confiabilidad, pues hasta donde sabemos, las empresas camioneras deberán contratar un médico particular que nos haga los exámenes", dijo Adrián Ojeda Vásquez, de oficio chofer de autobús de pasajeros en la Central Camionera de Reynosa.

Lamentó la decisión tomada por las altas autoridades porque "no creemos que la nota médica que nos expidan ahora médicos particulares tenga el mismo peso y validez para los policías federales que vigilan las carreteras del país", consideró.

"Cada vez que salía uno a realizar un recorrido a tal o cual ciudad del territorio nacional, teníamos que pasar antes al Módulo de Medicina Preventiva, del cual ya nos dimos cuenta de que fue cerrado este jueves", lamentó.