Estiman difícil plan de AMLO en agro

Ciudad de México.

La transformación del sector agrícola del País planteada por Andrés Manuel López Obrador será difícil de implementar por la alta dependencia de las importaciones y otras deficiencias estructurales, señaló Fitch Solutions Macro Research.

Además, la postura del Mandatario respecto a la agricultura de pequeños productores, la modernización de las prácticas agrícolas y el uso de organismos genéticamente modificados sigue siendo poco clara, indicó en el informe "Mexican agricultural production to expand but AMLO reforms too ambitious".

La firma de Fitch Solutions Group, filial de Fitch Ratings, pronosticó que a excepción del azúcar y el trigo, la producción agrícola crecerá durante el periodo 2019-2023, pero a un ritmo más lento que el que se tuvo durante el lapso 2014-2018, con lo que el objetivo de lograr la autosuficiencia sigue siendo demasiado ambicioso.

"(El) objetivo de hacer que México sea completamente autosuficiente en la producción de alimentos en los próximos años es demasiado ambicioso dada la alta dependencia del País de las importaciones agrícolas y otras deficiencias estructurales.

"La producción agrícola será apoyada por numerosos programas de apoyo del Gobierno que AMLO ha comenzado a implementar en 2019, pero por otro lado será obstaculizada por una serie de barreras estructurales", anotó en el documento.

Los mecanismos que AMLO ha introducido impulsarán la producción hasta cierto punto, pero en la práctica no serán suficientes para alentar la sustitución de importaciones.

Por otro lado, informes locales sugieren que el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) tiene débil infraestructura y redes de transporte limitadas, lo que hace poco probable que los esquemas de apoyo del Gobierno aceleren el crecimiento de la producción de manera suficiente, sobre todo de los granos, apuntó.