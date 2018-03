Estiman afectación por la ‘alerta regia’

Matamoros, Tam.- Las alertas que emitió el gobernador interino de Nuevo León pudieran afectar de alguna manera a la llegada de turistas nacionales, aseguró Miguel Ángel Caballero Barajas.

El representante del comercio organizado de la zona peatonal, señaló que la intención del mandatario de aquel estado la intención que tiene es proteger a sus ciudadanos, pero hay muchas formas de hacerlas y no dañar a un estado como sucedió con Tamaulipas.

“Ellos no están exentos de la inseguridad que se vive no solo en México, sino en todo el Mundo, pero no por eso el gobernador de Tamaulipas señala a los tamaulipecos que dejen de viajar aquel estado, al contrario se tienen que buscar estrategias favorables a ambos estados”, dijo.

Recordó que las declaraciones que ha hecho en torno a la inseguridad afecta como región, ya que es una zona económicamente activa y como consecuencia se depende de la economía de un estado y otro como es este el caso.

“Debe de ser más mesurado y que se pongan de acuerdo entre ambos gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León, para crear las estrategias necesarias y garantizar la seguridad de cada uno de los ciudadanos de ambos estados”, dijo.

Manifestó que estas declaraciones si debe de afectar en la llegada de turistas en estos días, ya que el gobierno de Nuevo León le pidió a su gente no viajar hacia esta zona de Tamaulipas.