Estiman 37 mmdd en daños por opioides

Washington DC, Estados Unidos.

"(Esa cantidad) debería dividirse entre los diversos fabricantes de opioides, distribuidores y farmacéuticas acusadas que enfrentan responsabilidad, no solo J&J", escribió Tom Claps, analista del Susquehanna Financial Group.



Claps dijo que la multa para Oklahoma representa menos del 2 por ciento de la carga nacional en la epidemia de opioides.



Asimismo, advirtió a los inversores no ser tan optimistas sobre las implicaciones para futuros ensayos de fármacos, ya que las demandas pendientes iniciarán a finales de octubre.



Los fabricantes de fármacos especializados y genéricos, así como los distribuidores de medicamentos se unieron junto a Johnson & Johnson ayer tras el fallo que anunció la millonaria multa, aunque los expertos señalan que la alianza durará poco debido a su vínculo con el caso.



"Un veredicto de 572 millones de dólares contra un acusado por un año de costos en un estado con 4 millones de personas no es alentador para los acusados", escribió David Maris, analista de Wells Fargo.



"Los 572 millones son simplemente el costo de un año para abordar la crisis de opioides", explicó Maris.



Entre las compañías involucradas destacan Mallinckrodt PLC., Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y Purdue Pharma LP.



Además, los litigios por opioides también vincularon a los tres principales distribuidores de medicamentos en EU: Cardinal Health Inc., AmerisourceBergen Corp. y McKesson Corp.