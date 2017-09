Este sábado 23 la décima jornada de oración por la paz

Cd. Victoria, Tam.- Este sábado 23 de septiembre iglesias cristianas de todo el estado habrán de darse cita en el Polyforum de Ciudad Victoria para llevar a cabo la décima jornada de Oración por la Paz, evento en el cual esperan reunir a tres mil asistentes así como la asistencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El evento fue anunciado en rueda de prensa conjunta por los pastores Ercel Lewis de la iglesia Amor Viviente, Salomón Juárez Ortega de la iglesia Edificadores, y Mario Alberto Coronado de la iglesia Agua Viva, "vamos a volver a unirnos como hijos del señor, como gente que está preocupada por las condiciones de nuestra ciudad, de nuestro estado", mencionó este último.

El llamado, agregó, es en general a todas las iglesias sin importar la religión así como a la sociedad civil en general, "vamos a tener gente que se va a unir a esta jornada de oración desde Reynosa, Matamoros, la zona conurbada, Ciudad Mante, de Tula, de municipios cerca de la capital y va a ser un tiempo muy bonito, una fiesta cívica también".

El pastor Ercel Lewis, por su parte, indicó que desafortunadamente la violencia ha tenido un auge en los últimos meses luego de un período en el que se había retraído, "me preocupa mucho cuando la gente entra en mi iglesia en domingo y me dicen ´me mataron a mi hijo esta semana´, esto me preocupa, esto me afecta, esto afecta a nuestra congregación, muchas veces nosotros queremos meter la cabeza dentro de la tierra y decir ´esas cosas no existen´, pero existen".

El pastor de origen estadunidense mencionó que mensualmente cinco familias abandonan su Congregación para partir hacia los Estados Unidos buscando una mayor seguridad, no obstante los pastores aplaudieron la estrategia del Gobierno del Estado en el combate a la inseguridad desde sus raíces y dijeron participar en las pláticas de barrio para la promoción de valores en los jóvenes, "respetando la laicidad del estado estamos llevando las pláticas de valores".