Estelariza ´Novecento´

Sólo en el escenario, sin más herramienta que un banco, el actor y cantante Benny Ibarra lleva al público por un viaje casi mágico por la historia de "Novecento", un virtuoso pianista que a principios del siglo XX sorprendía a quien lo escuchara sobre el transatlántico Virginian; regalando un mensaje de verdadera libertad.

GRAN AVENTURA

"Sin duda para mí es una gran aventura regresar al teatro y hacerlos con un reto como éste, poder estar ante ustedes y enfrentarme así de vulnerable, todas las noches será uno de los desafíos más grandes de mi vida", dijo Benny después de ofrecer una función de la obra "Novecento", en el escenario de Teatro Milán.

Benny explicó que desde que el director Mauricio García Lozano, le puso en sus manos este texto del italiano Alessandro Baricco, sin siquiera leerlo de inmediato aceptó protagonizar este monólogo, el primero que realiza en sus más de tres décadas de carrera.

"No es algo que yo haya buscado, lo único que busqué fue hacer las cosas bien, trabajar bien en ´El hombre de la Mancha´, a la gente le gustó mi trabajo y sobre todo al director que es el que me eligió. Es la clase de trabajo que me gusta hacer, me gusta involucrarme en cosas que me exigen mucho en todos los sentidos y que me den tablas".

EMOCIONA SU ACTUACIÓN

Durante hora y media, Benny emocionó e hizo vibrar a los asistentes con su interpretación, no sólo del personaje principal, también de un grupo de personajes que enmarcan la historia de este talentoso músico salido de la imaginación de Baricco.

"Fue un ejercicio muy orgánico, el texto llegó a mis manos cuando estaba en la gira de Timbiriche, entonces me di tiempo de hacerlo muy despacio, pero hace cuatro meses tuvimos que meterle velocidad para llegar al estreno. Sí fue complicado la parte de la memoria, pero al final yo lo que quiero es que la gente no se vaya diciendo, ah mira todavía están las neuronas enteras, se aprendió todo un texto, sino que salgan conmovidos sino no sirve de nada esto".

SE IDENTIFICA

El cantante aseguró que "Novecento" tiene mucho que ver con él, comenzando porque se trata de un músico, pero le recuerda mucho más a su hijo Mateo, quien de la nada aprendió a tocar piano, como pasa con el protagonista de esta historia.

"El profundo amor en esto es uno mismo y entender esas limitaciones que uno tiene, comprender que con eso, con lo que la vida te dio, lo bueno, lo malo, tienes que ser feliz, ese es el mensaje de Novecento que dice, ´para mí es un barco demasiado grande, es un viaje demasiado largo´, él puede ser libre en un teclado de 88 teclas y esos límites son importantes en esta vida".