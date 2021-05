Este sábado, registro de candidata en Guerrero, dice Salgado

Salgado Macedonio hizo el anuncio en una reunión con sus simpatizantes en Chilpancingo, sin que todavía la dirigencia nacional de Morena anunciara a la ganadora de la encuesta. El excandidato no dijo el nombre de la candidata que será registrada.

Sin embargo, tras la reunión se difundió un mensaje donde el empresario Cuauhtémoc Ney, a quien se le menciona como el coordinador en la región Centro del equipo de Salgado Macedonio, invita al registro de Evelyn Salgado Pineda como la candidata de Morena.

"Buenas tardes compañer@s. Por indicaciones del coordinador de la región centro el contador Cuauhtémoc Ney, los invita a asistir al registro ante el IEPC, de nuestra amiga Evelyn Salgado Pineda, la cita es el día de mañana, a las 11:30 am, en la coordinación. Posteriormente saldremos al Puerto de Acapulco, para participar en la Asamblea Estatal, en el parque de La reina, a las 16:00 hrs", dice el mensaje.

La invitación coincide con la hora que convocó Salgado Macedonio a sus simpatizantes. Al respecto, la senadora de la República, Nestora Salgado García, denunció que Salgado Macedonio estaba invitando al registro de su hija, sin que la dirigencia diera a conocer la presunta encuesta.

De acuerdo a la dirigencia nacional de Morena, Nestora Salgado fue incluida en la encuesta, junto con Evelyn Salgado y la ex alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Nuñez Ramos, y la integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, Araceli Gómez.

"Había confiado en que sí se estaba haciendo una encuesta transparente, pero ya se está filtrando la información de que se va a registrar a la candidata, a Evelyn, ellos ya saben algo que nosotros no sabemos, porque hasta donde entiendo no ha terminado la encuesta", denunció la senadora.

Y agregó: "Yo pienso que no debe haber imposición, todos tenemos derecho a participar, pero no así con tanta desventaja, ni con estas cosas poco claras".

Nestora García criticó a la dirigencia nacional y dijo que a ella y a las demás mujeres que incluyeron en la encuesta, las utilizaron para legitimar la candidatura de Evelyn Salgado.

La senadora dijo que Morena no le informó qué empresa levantaría la encuesta, lo único que sabe es que terminaría la noche del sábado.

Dijo que la dirigencia le informó que en la encuesta sólo participarán mujeres que se habían registrado desde el proceso interno.

Consideró que la candidatura de Evelyn Salgado deja mal a Morena como pone en las "misma canasta" con los demás partidos.

Por su parte, Beatriz Mojica Morga informó que la dirigencia nacional de Morena la descartó de la nueva encuesta para elegir a la candidata a la gubernatura en sustitución de Félix Salgado Macedonio.

En sus redes sociales, Mojica Morga escribió que después de solicitar a la presidencia y a la secretaría general de Morena ser incluída en esta última encuesta, le negaron participar.

Mojica Morga explicó que no está impedida legalmente para participar en el proceso interno de Morena, sin embargo, dijo que no insistirá para no contribuir en el "golpeteo" contra Evelyn Salgado García, la hija de Félix Salgado.

"No insistiré, ni voy a contribuir al golpeteo en contra de mi compañera Evelyn Salgado. Cerraré filas con quién resulte ganadora. ¡La 4T llegará a Guerrero!", publicó la aspirante en Facebook.

Mojica Morga actualmente es la candidata de Morena por el distrito local 5 de Acapulco. En el pasado proceso electoral, Mojica Morgan compitió contra Félix Salgado por la senaduría por la alianza entre el PRD, PAN y MC, que encabezó el panista Ricardo Anaya.

Hace seis años, fue la candidata PRD a la gubernatura y después secretaria general de ese partido. Mientras que integrantes del grupo político del exsuperdelegado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, exigieron a la Comisión Nacional de Encuestas que informe la metodología de la encuesta y el resultado sea público para que genere certeza, transparencia.