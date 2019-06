Este lunes se reúnen colectivos con AMLO

"Nosotros estamos invitados a la reunión, pero como queremos poner el punto en la llaga, nosotros nos vamos a manifestar afuera de Palacio Nacional mientras se desarrolle el evento, como una muestra de fijar nuestra oposición de lo que creemos que son los temas que se van a tratar". Guillermo Gutiérrez Riestra,┬ávocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas.

Cd. Victoria, Tam.

Representantes de varios colectivos de Personas Desaparecidas se reunirán este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México en donde se revisará el avance en la instalación de los comités estatales de Búsqueda, esta será la segunda reunión donde también estará presente la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Iracema Quintana Osuna, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila.

"Pero no hay avances por ningún lado ni a nivel local ni a nivel federal, es lo que vamos a presentar en nuestra posición", dijo el vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, Guillermo Gutiérrez Riestra, "si no se atiende la investigación, las denuncias, no hay rumbo o un contexto de qué es lo que sucedió, y qué es lo que se tiene que hacer pues igual sigue una simulación".

El activista en defensa de los Derechos Humanos dijo que parte del colectivo se manifestará a las afueras de Palacio Nacional, mientras que otra parte podría participar en la reunión, no obstante, el resto de los colectivos seguramente participará en el encuentro con el mandatario federal, "nosotros creemos que la búsqueda tiene que realizarse en vida y en los lugares donde sabemos, o se supone, que están los desaparecidos, sino todo será igual nada más que dejar pasar el tiempo".

Del mismo modo se pronunció porque se presenten resultados de las exhumaciones en las fosas comunes de la entidad, dijo que probablemente parte de los seis mil 131 casos reconocidos oficialmente en Tamaulipas se encuentren en estos lugares, cabe mencionar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabiliza 511 secuestros en la entidad de 2015 a abril de 2019 siendo las ciudades de Reynosa, Victoria y Matamoros las que encabezan con el 70.25 por ciento de los casos.

"Nosotros estamos invitados a la reunión, pero como queremos poner el punto en la llaga, nosotros nos vamos a manifestar afuera de Palacio Nacional mientras se desarrolle el evento, como una muestra de fijar nuestra oposición de lo que creemos que son los temas que se van a tratar", finalizó.