Este es el plan de AMLO para arreglar baches en todo el país

"Sí es una necesidad sentida", expresó López Obrador, quien mencionó que hablaría con gobernadores para saber si están dispuestos a aportar.

"Necesitamos un programa para resolver el problema de los baches, que no es estar tapando los baches; hacer lo mismo, estar gastando en mantenimiento poniendo tierra y poco de emulsión asfáltica y viene de nuevo las lluvias y ahí está el bache.

"Sería un plan para que, con una buena técnica, se vayan haciendo hasta calles de concreto, siempre y cuando se engra drenaje, se tenga agua, y si lo deciden los vecinos, el gas", describió.

Asimismo, precisó que las ciudades en las que se arreglarán los baches serán elegidas de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y "lo ideal sería que se crearán comités ciudadanos en las ciudades para estar vigilando que los recursos se apliquen".

Añadió que empezarían por grandes ciudades del país, incluyendo las capitales.

"Yo voy a los estados, a las ciudades y se me emparejan y me dicen ´oiga, hay muchos baches´. ¿Cómo les explico que es una responsabilidad de los gobiernos municipales y estatales? Que no es un asunto del gobierno federal porque se envían recursos, participaciones, que les corresponden a estados y municipios y para eso es", señaló.

Señaló que por crisis "en el gobierno del periodo neoliberal", hay ayuntamiento y gobiernos estatales que no tienen para pagar la nómina e hizo un llamado a cuidar el presupuesto, a que no haya corrupción y se tenga austeridad.

Añadió que si se logra introducir el gas natural, además de garantizar precios más bajos, habría el compromiso de arreglar completamente las calles, pero con acuerdos con los vecinos.