Debido a la premura con que fue anunciado en el Periódico Oficial de Tamaulipas, este año no habrá grandes procesiones religiosas con motivo de Semana Santa como en años anteriores anunció el párroco de ´Nuestra Señora de Guadalupe´ en Ciudad Victoria, Isaías Salas Morales, esto a pesar de que la Secretaría de Salud desbloqueó dicha prohibición el pasado martes.

"Por la experiencia de la Semana Santa del 2020 no programamos nada como en años anteriores, no hicimos viacrucis públicos en las calles, no programamos las misiones que tenemos en los sectores en la parroquia, trabajo pastoral grande en público no lo hicimos... precisamente porque no teníamos nada en claro acerca de la Secretaría de Salud".