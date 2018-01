Estas son las predicciones para los famosos en 2018

Boda para Luis Miguel y para Kate, otro hijo para Salma y para Gabriel Soto; un Oscar para Del Toro y la abdicación de la Reina Isabel II es lo que prevé Mhoni Vidente para este 2018.

LUIS MIGUEL

Se casa, vuelve a ser papá y además abuelo, Michelle se embaraza. No cancela sus conciertos en el Auditorio y sí hará gira con Alejandro Fernández para septiembre.

SALMA HAYEK

Será una revolucionaria en EU para todos los latinos y las mujeres. Acaba con los rumores de divorcio y se convierte otra vez en mamá con un vientre de alquiler.

GUILLERMO DEL TORO

Este año gana el Oscar, su mentalidad es creativa por eso imagina seres de otro mundo, creo que se equivocó de época y debió nacer 300 años adelante.

JOSÉ JOSÉ

Lo veo delicado, a pesar de que sus ganas de vivir lo han mantenido a flote, pero recae en estos días, podría fallecer de paro respiratorio o neumonía.

KATE DEL CASTILLO

Se casa con un artistamucho más joven que ella y querrá ser mamá. El Chapo muere este año y ella regresará a México en agosto, sin demandas.

JULIÓN ÁLVAREZ

Vuelve a tener una demanda en Estados Unidos y no liberarán sus cuentas bancarias, está complicada su situación todo 2018, por eso se divorcia y afectará su carrera.

BELINDA

Regresa a las giras, saca un nuevo disco y la veo haciendo una película muy importante en Los Ángeles, que explotará su carrera a nivel internacional.

REALEZA BRITÁNICA

Meghan Markle se casa embarazada y serán gemelos varones. En agosto o septiembre abdicará la Reina Isabel II a favor de Carlos y fallecerá el príncipe Felipe.

EUGENIO DERBEZ

Él quiere ganar un premio importante, como un Globo de Oro o un Oscar, pero en 2018 no será. Uno de sus hijos sale del closet y Aislin será mamá de una niña.



THALIA

Este año la vamos a ver con un amante más joven que ella, es un cantante de Miami, pero no llega a divorciarse. Hará una serie o telenovela en México.



MONTSERRAT OLIVER

Una de sus amigas, alguien muy fuerte que le trae coraje, ventiló sus fotos. Va a seguir en la televisión y será mamá porque Yaya Kosikova se embaraza.



DIEGO LUNA

Hace otra película internacional, pero no hay de premios. Sufre un atentado, debe cuidarse en cuestiones de vehículos y manejar con cuidado.



TELEVISA

Para que vuelva a ser lo que fue faltan entre cinco o siete años. Será un año de nuevos programas, de nuevos talentos y de tratar de dar gusto a la gente.



LUPITA JONES

México no gana Miss Universo y seguirá la polémica de ella y las concursantes. Se enferma del riñón y tiene que checarse el intestino, que no haga corajes.



MARJORIE Y JULIÁN GIL

En la prueba de ADN se confirmará que Matías es de Julián Gil. En enero llegan a un arreglo en la cuestión económica y la convivencia con el niño, Julián podrá verlo cada 15 días. Ella se relaciona con alguien en Miami y se embaraza para finales de año.



GERALDINE Y GABRIEL SOTO

Él será papá con su pareja nueva, que creo es rusa o polaca, lamentablemente Geraldine sigue muy enamorada de Gabriel y no creo que lo supere pronto, al menos no en dos años, y no queda bien con él, pero Soto siempre estará cercano a sus hijas.