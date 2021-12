Estas fueron las apps más descargadas a nivel mundial en 2021

TikTok ha tenido 656 millones de descargas desde las tiendas Apple Store y Google Play Store, según los datos recopilados y compartidos por la firma de análisis Apptopia, con lo que se ha convertido en la aplicación más descargada del año en todo el mundo.

Los servicios de Meta, Instagram (545 millones), Facebook (416 millones) y WhatsApp (395 millones) ocupan los puestos segundo, tercero y cuarto, mientras que Telegram, con sus 329 millones de descargas, cierra el Top5.

Completan el Top10, Snapchat (327 millones), Zoom (300 millones), Messenger (268 millones), el editor de vídeo CapCut (255 millones) y la plataforma de streaming de música Spotify (203 millones).

En el caso de los videojuegos, Subway Surfers ha trepado hasta el primer puesto del ranking mundial, con 191 millones de descargas. Roblox (182 millones), Bridge Race (169 millones), Garena Free Fire - New Age (154 millones) y Among Us (152 millones) completan la clasificación de los cinco más descargados desde App Store y Play Store.

Por otra parte, Netflix, con 173 millones de descargas, es la 'app' de entretenimiento más descarga a nivel global en 2021, seguida de YouTube (166 millones), Google Play Games (131 millones), Disney+ (126 millones) y Amazon Prime Video (120 millones).

Apptopia también recoge la clasificación de las aplicaciones de compras más descargas, que a nivel mundial lideran Shopee (203 millones), Shein (190 millones), Meesho (153 millones), Amazon Shoping (148 millones) y Flipkart (93 millones).