Estará Tigres en Liguilla por su constancia: Damián Álvarez

Los Tigres son tercer lugar general y están muy cerca de alcanzar la Liguilla y es gracias a la constancia durante el torneo, dijo hoy Damián Álvarez.



El argentino comentó que gracias a esta regularidad no andarán a final del torneo como en las campañas pasadas obligados a sacar puntos en las últimas fechas.



"Esperamos que estos últimos partidos encontremos mejor funcionamiento y resultados positivos y no recurrir a lo que había pasado antes de recurrir a lo último y ahora estamos en la antesala de estar en una Liguilla y es gracias a la constancia que hemos mostrado en el torneo", dijo hoy en Zuazua.



Para Damián, la clave será mejorar aún lo hecho hasta ahora que tiene a los Tigres cerca de la cima con 25 puntos, con 12 unidades por disputar todavía.



"Debemos de mantener el generar resultados positivos y generar consciencia de poder jugar mucho mejor de lo que ha mostrado el equipo.



"Con Veracruz se ganó, pero quedó esa sensación que el equipo no jugó bien y con Toluca fue holgado el resultado", expresó.