Estar alertas a señales puede evitar suicidios. Incrementan los casos

Fin de año, temporada de depresión y tendencias suicidas, los expertos llaman a las familias locales a estar alertas en las señales de sus seres queridos que podrían tener tales intenciones.

Regalar a sus seres queridos sus pertenencias más preciadas, hacer carta, encontrarles recados o notas con contenido de despedida, un escrito en sentido triste, alguna connotación de muerte.

Gente que se autoaísla, no hablan con nadie, han cambiado su estado de ánimo que les caracterizaba.

Todas las anteriores son o deben ser señales de preocupación para las familias.

"Mucha gente no tiene familia o están alejados física o sentimentalmente, hay quienes enfrentan una situación que ellos consideran muy grave, sea enfermedad o han perdido a un ser querido, tal vez un rompimiento amoroso, algo que les ha podido tanto y se han entristecido de sobre manera", dijo Arturo Díaz, Co Fundador de PILLAR agrupación sin fines de lucro, que gratuitamente da consejerías y atienden a personas en situaciones especiales de este tipo, como de abuso, crisis mental, bullying y desorientación.

PILLAR significa People with Ideas of Love, Liberty, Acceptance and Respect (Gente con Ideas de Amor, Libertad, Aceptación y Respeto, traducción al español), se fundó en el año 2010.

Hablar directamente con ellos, más si se trata de jóvenes que no pueden manejar un acoso, un abuso, una presión externa, menores que por sus condiciones físicas, sus preferencias afectivas o sexuales, se sienten relegados o diferentes.

Pillar ofrece consejería -efectúan más de 400 consultas personales al mes- y toda serie de apoyo en situaciones de crisis.

Están al servicio sin costo de la ciudadanía, las 24 horas del día, los siete días de la semana, llamando al teléfono (956) 723-7457, su dirección es 1403 norte, de la avenida Seymour.

----

DATOS CRUDOS

Laredo registra 123 suicidios en los últimos ocho años, fueron 93 hombres y 27 mujeres, de esta suma, 44 personas eran menores de entre 13 y 17 años de edad.

"Y sólo 16 eran jóvenes de 18 años de edad en adelante", dijo Díaz.

En seis años se suicidaron 62 jóvenes, de entre 10 y 19 años de edad, el 52 por ciento de este tipo de muertes en Laredo, son menores a 19 años.

Otra estadística de PILLAR dice que en los últimos cinco años, son 85 suicidios, el 40 por ciento entre personas menores a 25 años de edad.

"Tenemos muchos consejeros profesionales, sicólogos, siquiatras, trabajadores sociales, gente muy preparada para atender cada caso en particular y sin costo, totalmente gratis", dijo Arturo Díaz, co fundador de PILLAR.