Estará Doctor Strange en próxima película de 'Spider-Man'

Benedict Cumberbatch volverá a interpretar a Doctor Strange, ahora para la próxima película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, informó Variety .



La actuación del actor marca el tercer cruce importante entre las películas producidas por Marvel Studios de Disney y los filmes de Spider-Man de Sony Pictures con Holland.

Esto después de que Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., apareciera en Spider-Man: Homecoming (2017) y Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, apareció en Spider-Man: Far From Home (2019).

Los personajes de Benedict Cumberbatch y Tom Holland como Peter Parker compartieron la pantalla por primera vez en Avengers: Infinity War (2018).

La nueva película de Spider-Man está programada para comenzar el rodaje en Atlanta, en noviembre, bajo la dirección de Jon Watts.

Benedict Cumberbatch también protagonizará Doctor Strange in the Multiverse of Madness, producción para Marvel Studios. Se espera que su filmación arranque pronto en Londres con la dirección de Sam Raimi.