Estará dirigencia local de MC al margen de campaña en el 08

La tarde del sábado, en conferencia de prensa, la coordinación de Movimiento Ciudadano (MC), fijó su postura en torno a la designación de candidatos externos por parte de las instancias nacionales, a la diputación local 08.

Presidida por la dirigente en Río Bravo de MC, Nereyda Balboa Gómez y el secretario de actas, Óscar Medina González, la postura del partido en Río Bravo, es la de mantenerse al margen de la campaña electoral del distrito con cabecera en Río Bravo, debido a que la decisión fue tomada sin motivarse, ni fundamentarse en las instancias nacionales de MC.

Balboa dijo que no está de acuerdo con la designación de Rodolfo López González como candidato a la diputación local, pues no pertenece a MC, por lo que descartó divisiones internas y la vez hizo un llamado al empresario Héctor García González, a no seguir apoyando a los abanderados externos.

La coordinadora indentificó a Royfid Torres González, titular del órgano de Transparencia y Anti-corrupción, como el artífice de que en Río Bravo, se haya hecho a un lado a los verdaderos militantes de MC.

También hizo la aclaración de que la asociación civil, Creando un Mundo Diferente, no pertenece a Movimiento Ciudadano y que en este proceso electoral, apoyará al candidato del Distrito 07 de MC, pues remarcó que no dejan el partido, sino que apoyarán a MC en el vecino municipio de Reynosa.

Cede representación de MC ante Ietam al candidato.

Luego de que se diera a conocer por el equipo del candidato al 08, que se nombraba nuevo representante de MC ante el Consejo Distrital 08, el secretario de actas Óscar Medina González, explicó:

"Es un derecho que tienen los candidatos de solicitar su representación ante el Consejo Distrital ya no sea tan ignorante, Luis Daniel palmillas Moreira y más te vale que cuiden bien los votos porque no creo que sepa nada de lo electoral y conociéndote como eres ya has de haber tratado con algun partido para hacerse de la vista gorda", espetó.