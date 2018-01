Estar en el ‘11’ titular está difícil

Querétaro, Qro.

El delantero brasileño Camilo Sanvezzo fue tajante al explicar lo difícil que es la competencia interna que hay en el Club Querétaro por un puesto en el 11 titular que decide Luis Fernando Tena.

“La competencia está muy cab… pero todos quieren jugar y se esfuerzan, el que decide es el profe pero creo que en el grupo son de muy buenas personas, y trabajo para estar mejor, que los que estén mejor estén en la cancha, y físicamente gracias a Dios estoy bien por la pretemporada empezamos con unos cuantos goles pero esperamos que caigan los goles otra vez”, expresó.

“El Lobo” Sanvezzo reconoció el talento y la experiencia que tienen sus nuevos compañeros de vestuario.

“Son jugadores de mucha calidad con (Edson) Puch jugamos un poquito más en el partido de Lobos ahí y en el primero contra el América me tocó un ratito, un jugador con mucha dinámica y (Matías) Britos es un delantero que también creo que ahí nos podemos acoplar, no tuvimos tanta oportunidad de entrenar juntos con Britos porque viajó (a Sonora para jugar Copa) ahora esta semana ya pudimos entrenar más con Puch y ojalá que podamos sacar el equipo hacia adelante con goles”, comentó.

En este Clausura 2018 Gallos Blancos se han enfocado más a procurar el orden en la defensa que a mostrar una cara ofensiva, cuestión que no le agrada mucho a Sanvezzo.

“La verdad me gustaría que atacara más pero yo sé la posición en la que está el club, entonces tenemos que priorizar al club, no a mí, no a los otros jugadores, entonces yo estoy muy contento de estar en la cancha jugando y ayudando al equipo como sea”.