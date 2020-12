Estancan al turismo 9 meses de cuarentena

Algunos de los rubros no se han podido recuperar completamente producto de la cuarentena por la pandemia Covid-19 y uno de ellos es el turismo en Reynosa.

Rodolfo González, director de la dependencia municipal, reconoció que desde marzo el desplazamiento de las personas por la ciudad se ha visto mermada.

Ante la presente contingencia se vieron en la necesidad de cerrar diversos esparcimientos turísticos, que algunos en los recientes tres meses han podido reabrirlos, además el gremio restaurantero fue castigado con la retirada definitiva de 15 negocios en los cuales se encontraban algunas franquicias.

´´No hemos concluido el año con cifras cabe mencionar que ha sido trascendente este año hemos tenido retirada de algunos restaurantes estamos hablando de 15 que son fijos e inclusive franquicias sin embargo hemos estado viendo la movilidad en algunas arterias principales de lo que son las colonias y hemos visto el incremento de establecimientos semifijos´´, comentó González.

Dentro de los resultados positivos que rescata González es que la ocupación hotelera en la ciudad se ha mantenido derivado al turismo de negocios, además en los últimos dos meses en el tema gastronómico se ha fortalecido por la movilidad que se ha presentado y que eso ha ayudado en la activación económica.

Pese que en estos momentos hay un aumento en el flujo de personas en la ciudad por las compras decembrina González invito a la población en continuar acatando las medidas de salud ya que la pandemia Covid-19 no ha finalizado.

´´Son tiempos donde las circunstancias de salir a la calle hacer un tipo de compras o desfasarnos con la familia a veces bajamos la guardia, pero no lo hagan esto no ha terminado nos encontramos en una contingencia si no hay necesidad de ir a un centro comercial toda la familia no lo hagan que sea una sola persona´´, finalizó.