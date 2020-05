Están por llegar y sin animadas

Ciudad de México.

Este aislamiento tiene a todos pendientes del Séptimo arte así que aquí dos más de las cintas animadas que llegarán a la pantalla grande.

INTRIGANTE

The One and Only Ivan... érase una vez un gorila que vivía en un centro comercial, de nombre Iván.

A Iván lo acompañaban, en jaulas adjuntas, una elefanta llamada Stella y un perro, Bob. Ninguno recuerda como llegó ahí, pero pronto las cosas tomarán otro cariz, al aparecer en el lugar una pequeña elefanta.

Basada en el libro del mismo nombre, esta cinta no sólo tiene una historia intrigante basada en hechos reales, sino que además cuenta con elenco increíblemente atractivo, en el que se distingue a Sam Rockwell dando voz a Iván, Angelina Jolie como Stella y Bryan Cranston como el dueño del centro comercial.

FAMOSA ENEMISTAD

Finalmente, Tom y Jerry. ¿Cuál Batman vs. Joker, cuál Superman vs. Lex Luthor? El quién es quién de las enemistades, es la de un famoso gato gris vs. un ratón café. Este filme nos cuenta cómo se inició esta rivalidad.

Probablemente pensarán que si ya hemos visto hasta el cansancio la historia de este par, encarnada en una caricatura, ¿por qué ir a ver la película? Chloë Grace Moretz y Michael Pena harán divertida esta aventura.