Están por llegar vacunas y tratamientos anticuerpos

Edinburg, TX.

La vacuna anticovid-19 llegaría a los condados más afectados de Texas en las próximas semanas: así lo dio a conocer Greg Abbott, gobernador de Texas.

"Durante las próximas semanas, en diciembre, anticipamos más tratamientos de anticuerpos y la distribución de dos vacunas, de Pfizer y Moderna, ambas con una tasa de efectividad del 95 por ciento, lo cual es extremadamente alto para una vacuna", dijo Abbott, en rueda de prensa en Lubbock, Texas.

Texas cuenta con una estructura sólida para los planes de distribución de la vacuna Covid-19, que se anticipa que estará disponible en diciembre.

Abbott expresó que los nuevos tratamientos para los casos más graves de Covid-19 son prometedores mientras llega la vacuna, pero lo mejor que pueden hacer los tejanos es protegerse usando cubiertas faciales y siguiendo las pautas de distanciamiento social.

"No vas a contagiarte de Covid si no te expones al Covid", declaró el gobernador.

Cuando se le preguntó sobre los esfuerzos en curso para contener la propagación de Covid-19, Abbott dijo que las medidas no importan si no se están aplicando en el día a día de una persona, como al salir de casa constantemente si no es necesario.

Abbott nombró a la frontera de El Paso como un ejemplo de cumplimiento laxo y mencionó que las órdenes de cierre en el Condado de El Paso no ayudarán a detener la propagación del Covid-19.

"El estado no tendrá otro cierre, hay varias razones para eso; hay una sobreestimación acerca de lo que un cierre completo haría, cuando los resultados no son lo que se espera en cuanto al contagio; es inefectivo, lo único que afecta es nuestra situación financiera", dijo Abbott.

"Los cierres no dejan resultados positivos, sino todo lo contrario", agregó el gobernador al referirse a restricciones y toques de queda, como el que El Paso está experimentando actualmente, de acuerdo con las órdenes de Ricardo Samaniego, juez del Condado.

Abbott expresó el miércoles que no hay región en Texas que haya recibido más recursos que El Paso.

"Hemos proporcionado alrededor de mil 500 integrantes de personal médico, hemos proporcionado más medicamentos a El Paso que a cualquier otra región", dijo Abbott. "Puede tener la combinación adecuada de permitir que las personas vayan a trabajar, pero permitir que las personas tengan medidas seguras", señaló a medios locales.

Tratamiento anticuerpos: esperanza del estado

Abbott promocionó la llegada del nuevo tratamiento con anticuerpos como un progreso en la lucha de Texas contra el coronavirus, mientras que descartó cualquier nueva restricción comercial en todo el estado, ya que el estado experimenta un crecimiento alarmante en casos y hospitalizaciones.

El martes, el gobernador anunció la creación de un ala de infusión de tratamiento de anticuerpos contra coronavirus en el Sitio de Atención Alternativo, establecido en las instalaciones Centro de Convenciones de El Paso, (ACS).

El hospital improvisado estatal ha recibido mil dosis de bamlanivimab, que es un tratamiento de anticuerpos monoclonales creado por Eli Lilly & Company que recientemente recibió la aprobación de la FDA para uso de emergencia.

Abbott estuvo acompañado por el comisionado del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, John Hellerstedt, el jefe de la División de Manejo de Emergencias de Texas, Nim Kidd, y el vicecanciller ejecutivo de Asuntos de Salud del Sistema de la Universidad de Texas (UT), el doctor John Zerwas.

Abbott expresó que los nuevos tratamientos para los casos más graves de Covid-19 son prometedores mientras llega la vacuna.