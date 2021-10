Están por integrar auditoría externa

Eduardo Gattás Báez advirtió que al asumir el mandato al frente de la Presidencia Municipal de Victoria se llevaría a cabo una auditoría externa a las finanzas municipales; además, dentro del proceso de Entrega-Recepción no se firmó el documento de entrega debido a múltiples irregularidades descubiertas.

"Se están haciendo todos los trabajos necesarios, se van a hacer y se tiene pensado hacer una auditoría externa, y ya está por iniciar", afirmó el contralor municipal, Sergio Estrada Cobos.

"No tenemos la fecha aún, pero se tiene que pasar primero a todos los trámites administrativos correspondientes, al Comité de Compras, a Servicios, se tiene que dar la integración del Comité y eso ya empieza", explicó.

El funcionario municipal indicó que esto tendrá que ser mucho antes de que finalice el lapso de 60 días hábiles para hacer las observaciones después de la Entrega-Recepción que sean necesarias a los titulares de la pasada administración municipal.

Destacó que para la actual administración no existe diferencia entre el período en el que estuvieron al frente de la alcaldía Xicoténcatl González Uresti y María del Pilar Gómez Leal, ambos por Acción Nacional, sino que se toma el período del Ayuntamiento 2018 al 2021.

"¿Sí se puede presentar una denuncia como resultado de la auditoría? Como posibilidad sí es una posibilidad, pero para que se dé eso, primero hay que comprobar los dichos", dijo.

Fue el integrante del equipo de transición del alcalde Eduardo Gattás, Alfonso Rizk Rodríguez, quien habló sobre múltiples irregularidades tanto del Ayuntamiento como del Sistema DIF Victoria y la Comapa.

Sólo por parte del organismo operador del agua se tiene una deuda de 103 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad.

Por otro lado, el presidente municipal dijo que, actualmente, el Ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes para el pago de la nómina y aguinaldos de los meses de noviembre y diciembre.

"Enfrentamos una insuficiencia presupuestal, se realizó una corrida y no tenemos recursos para pagar sueldos... estoy viendo cómo voy a pagar los sueldos y aguinaldos de los trabajadores del Municipio, si no hay dinero no puedo pagar", dijo.