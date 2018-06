Están en pie de lucha. Exigen fin a inhumana política de Trump

Brownsville, Tx.- Familias, defensores y activistas de Texas realizaron una manifestación en el parque lineal frente a la Corte Federal de Brownsville, por espacio de tres horas, lugar donde los inmigrantes están siendo enjuiciados masivamente por cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, y separados de sus hijos, bajo las nuevas políticas de Cero Tolerancia implementadas por el Gobierno Federal del Presidente Donald Trump.

La manifestación, organizada por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y otros grupos de derechos civiles, congregó a más de mil personas que protestaron frente a la corte, donde los jueces escuchan los casos de inmigración de quienes buscan asilo o han ingresado ilegalmente al país.

De esta manera Brownsville se convierte en el epicentro de una voz masiva que lucha contra la unificación de familias, resultado de la política federal que mantiene a padres e hijos inmigrantes separados.

Representantes de grupos antiinmigrantes y activistas de diversas ciudades de Texas se unen una sola voz para volver a reunir familias mandando un mensaje las comunidades en frontera que van a pelear por familias separadas.

Durante la manifestación en la explanada del parque, dejaron claro que la administración Trump ahora quiere almacenar familias enteras en las cárceles.

Los niños no deben estar en la cárcel en absoluto, incluso con sus padres, bajo ninguna circunstancia, afirmaron representantes de diversos grupos activistas ACLU, Rio Grande Valley Equal Voice Network, United We Dream, National Domestic Workers Alliance, Moms Rising, Move On y America´s Voice.

El objetivo que convocó a cientos de personas, busca pedir el fin de la práctica inhumana de la administración Trump de separar a los niños y detener a los padres .

Este esfuerzo es parte de la campaña #FamiliesBelongTogether que se mantiene en curso a nivel nacional para detener la separación de las familias.

Al unísono de "Si se puede" y no a la separación de familias, avanzaron con pancartas en mano para buscar acabar con la separación de familias, llegando hasta la corte federal donde en pequeños grupos ingresaron al recinto para ser testigos de los procesos judiciales en contra de inmigrantes padres e hijos que ingresaron de manera ilegal al país en busca de un asilo.

MANIFESTACIÓN. Vibra la ciudad al ser el epicentro de manifestación de activistas.

-

LA REUNIFICACIóN

La manifestación se da dos días después de que una jueza federal ordenara a la administración del presidente Donald Trump reunir a los niños con sus familias en un plazo de 30 días o de dos semanas en el caso de los menores de cinco años.

La jueza Dana Sabraw de la Corte Federal en San Diego, California, también emitió una orden a nivel nacional que prohíbe futuras separaciones de familias migrantes, a menos que el padre se considere no apto o no quiera estar con el niño.

Asimismo, la magistrada ordenó que el gobierno garantice contacto telefónico entre los padres y sus hijos en un plazo de 10 días.

"Entendemos que la administración podría tomarse su tiempo para implementar esa orden", dijo Natalie Montelongo, una estratega de la campaña nacional para los derechos de los inmigrantes de la ACLU.

"Es por eso que este evento es tan importante porque tenemos que seguir abogando por la implementación inmediata", añadió.

Entre los manifestantes se encontraba el presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, Tom Pérez, quien instó a los participantes en el evento a continuar la lucha a favor de los migrantes.

"Lo que hemos estado haciendo, que nos ha permitido progresar, es organizarnos, protestar y causar problemas. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. No podemos dejarlo", sostuvo Pérez.

"Es por lo que estoy aquí perdiendo algo de peso en este clima de 100 grados. Si son 200 grados, me quedaré aquí. Si hace calor para nosotros, imagina lo que es para estos niños pequeños que no han visto a sus padres", puntualizó el político.

La manifestación en Brownsville fue una de varias realizadas este jueves a lo largo de Estados Unidos para expresar indignación por la separación y detención de las familias migrantes.

-

PRESENCIA. Deborah Campbell asiste a la protesta, vestida como Estatua de La Libertad, frente al tribunal federal.