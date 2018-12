Ciudad de México

Edgardo Codesal, como director técnico de la Comisión de Arbitraje, y Héctor González Iñárritu, como presidente de ésta, fueron los impulsores para traer el Video Referee Assistant (VAR) a México.

A la distancia, el doctor parece arrepentido de lo que hizo, porque los árbitros y los dirigentes "lo están malinterpretando, están haciendo todo tipo de barbaridades. Están matando al VAR".

Desde Querétaro, donde reside desde que renunció a la Comisión, debido a las intrigas de los entonces líderes de los silbantes (Roberto García, José Luis Camargo, Paco Chacón y Paul Delgadillo), Codesal tiene un punto de vista muy crítico por las graves fallas que han tenido los silbantes en la Liguilla. "Desde el instructor del VAR, Arturo Ángeles, las cosas se están haciendo mal, muy mal.

"Lo que pasó en el juego Cruz Azul-Querétaro fue para escándalo. El gol de Gallos fue evidente, pero lo peor no fue que no lo hayan visto, sino que el árbitro aceptara que los árbitros que están en el VAR le dijeran cómo marcar, si fue gol o no. El VAR fue creado para los errores manifiestos del silbante, le puede decir qué revisar, pero no ordenar qué marcar. No entienden ni los que están en el camioncito, ni los que están en el campo".

Para agravar el problema, el uruguayo nacionalizado mexicano no entiende, "cómo teniendo el VAR, la Comisión Disciplinaria te revoca dos expulsiones. A Paco Chacón le arreglaron la chamba. En la última jornada [del torneo regular] se equivocó al expulsar y la Disciplinaria arregló sus fallas".

"Sólo puedo decir esto: están matando al VAR, lo están destrozando".