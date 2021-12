Están los Acereros sin margen de error

Apenas en la Semana 13, Pittsburgh debe atender su última llamada.

En un parpadeo, los Acereros pasaron de tener marca de 5-3, en la pelea por la División Norte de la Conferencia Americana, a cargar con récord de 5-5-1, luego de quedarse sin victoria en las últimas tres semanas.

El descalabro 41-37 ante los Cargadores de Los Ángeles y el empate a 16 puntos contra los Leones de Detroit fueron golpes duros para los dirigidos por Mike Tomlin, pero la estrepitosa caída ante los Bengalíes de Cincinnati es, probablemente, el tropezón con el que Pittsburgh puso un pie fuera de la contienda por acceder a Playoffs esta campaña. El segundo pie podría salir esta tarde.

Los Acereros se miden en casa a su acérrimo rival, los Cuervos de Baltimore, líderes de la AFC Norte con marca de 8-3, quienes no se confían de cara al duelo de hoy, pese al mal momento que viven los liderados por Ben Roethlisberger.

"Siguen siendo un gran equipo y siguen teniendo a Ben Roethlisberger, un futuro miembro del Salón de la Fama, un jugador genial.

"Sin importar lo que diga la gente, son los Acereros de Pittsburgh del ´Big Ben´ y los trataremos con ese respeto", aseguró el liniero de Baltimore, Tyus Bowser.

El problema para los Steelers, acostumbrados a ser estelares en la NFL, es que no llegan a una Final de Conferencia desde 2016-17, no juegan un Super Bowl desde la 2010-11 y no ganan el Súper Domingo desde la edición XLIII, disputada en la campaña 2008-09.

El juego comienza a las 15:25 horas.