´Están echándome montón´: AMLO

Ante cuestionamientos sobre su propuesta de amnistía, Andrés Manuel López, candidato a la presidencia de la República por la coalición-PES-PT, bromeó y dijo que todos los candidatos están contra él, "echándole montón".

"Desde luego, todos están aquí contra mí, echándome montón", dijo. Sostuvo que puede pasar algo terrible para no ganar las elecciones del primero de julio, y adelantó que ganaría el debate presidencial y va a subir en las encuestas. "Esta es la última encuesta, no es para presumir, pobremente 48%, y tiene que pasar algo terrible, y yo creo que este debate vamos a ganar y vamos a subir", dijo.

Al responder a José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-PANAL, sobre que tiene tres departamentos a su nombre, dijo que no los tiene. Agregó que Meade está en una situación bastante difícil, "porque tiene todo el apoyo del gobierno, no ha levantado, y está queriendo avanzar con calumnias".

Mientras que a Ricardo Anaya, candidato de la coalición PAN-PRD-MC, le respondió que el Fobaproa lo aprobaron el PRI y el PAN. "No me voy a quedar sin responder, el Fobaproa lo aprobaron el PRI y PAN, el PRIAN, que siempre ha existido, me llama la atención que estén peleándose", sostuvo.

LAS PRERROGATIVAS

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, respondió que no devolverá el dinero de las prerrogativas de la campaña. Esto luego de que fue retado por su contrincante, el independiente Jaime Rodríguez Calderón.

"Yo no, yo no... nosotros estamos entregando la mitad de nuestras prerrogativas a los damnificados por los sismos, un total de 103 millones de pesos", afirmó. El tabasqueño detalló que, alrededor de 70 millones de pesos, de un total de 103 millones de pesos, se han entregado a los damnificados por los sismos del año pasado. "Estoy informando esto cada mes en las redes sociales", aseveró.

Al entrar al bloque de corrupción, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, aseveró que si él fuese corrupto, ya lo hubiese destruido la mafia del poder.

"Si fuese yo corrupto ya me hubiesen destruido los de la mafia del poder, que son los jefes, con excepción de ya saben quién. Sí soy honesto", afirmó.

El tabasqueño fue cuestionado por el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón sobre si es honesto y respondió: "Honesto, honesto. Mil veces honesto, es lo que más estimo en la vida".

ACLARA AMNISTÍA

Sobre su propuesta de amnistía, dijo que a partir del triunfo de su movimiento, "vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar a elaborar un plan y no descartar ninguna alternativa", expresó.

"Quiero que aclarar que la amnistía no significa impunidad porque se ha manejado desde luego de manera mal intencionada, que quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos, criminales. Considero que tenemos que atender las causas que originaron el tema de la inseguridad y violencia sobre todo hay que combatir la violencia, por el bien de todos primero los pobres", dijo.

En su segunda intervención en el debate entre candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se ha registrado una fábrica de pobres. Sostuvo que en el periodo de 2008 a 2016 se registraron 4 millones de pobres más.

"Con Calderón y Peña (en el periodo de 2008-2016) creció la pobreza, 4 millones de pobres más en ocho años, a razón de 500 mil pobres por año, es una fábrica de pobreza", indicó.

Al preguntarle sobre como atacaría la inseguridad, el tabasqueño resaltó que la grave situación de inseguridad en el país no ha funcionado la estrategia del PRI y PAN, toda vez que hay 220 mil asesinatos en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, además de 36 mil desaparecidos, más de un millón de víctimas de la violencia.

"Tenemos que hacer de todo para hacer la paz", indicó. Mencionó que va a convocar a expertos y al Papa Francisco a hacer un plan para atacar la inseguridad y la violencia, el cual echará a andar a partir del primero de julio y hasta el 1 de diciembre.

Sostuvo que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, redujo la incidencia delictiva y sacó una lámina con datos que indicaron que en el 2005, al final de su mandato, hubo 684 homicidios, mientras que el año pasado se registraron mil 84 delitos homicidios.

NO MÁS PRIVILEGIOS

Al cuestionarlo sobre su propuesta de corrupción, dijo que terminará con todos los privilegios del gobierno y altos funcionarios.

"Vamos a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras y terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno. Los políticos se dan la buena vida. Si acabar con los privilegios es populista, que me apunten en la lista", expresó.

Sostuvo que venderá el avión presidencial y que ya lo mandó a ofrecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al ser cuestionado sobre si ya tuvo respuesta, dijo que está esperando.

Explicó que el principal problema de México es a corrupción, "nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes, se roban los políticos corruptos y traficantes de influencias alrededor de 500 mil millones de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Estos que presentan como grandes delincuentes son niños de pecho comparados con los políticos corruptos".

En su mensaje de despedida, el abanderado de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador indicó que se logrará la Cuarta Transformación del país, luego de la independencia, la reforma y la revolución mexicana.

"Mexicanas y Mexicanos, estamos viendo un momento estelar, se va a tener un gobierno que represente a pobres y a ricos, el gobierno dejará de estar al servicio de una minoría rapaz".

Y agregó: "No les fallaré, quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez, Francisco I. Madero y el General, Lázaro Cárdenas, ¡Viva México!", concluyó.









´Mochar la mano´ a ladrones, propone El Bronco en debate

Durante el primer debate entre aspirantes presidenciales, Jaime Rodríguez Calderón propuso "mocharle la mano" al servidor público que robe.

" Voy a presentar una iniciativa para mocharle la mano al que robe, así de simple, presentaré la iniciativa al Congreso a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla".

¿Cortar la mano literalmente?– le cuestionó la mediadora Azucena Uresti.

´´Literalmente´´, reiteró el candidato independiente.

El Bronco dijo también que para combatir a la corrupción es necesario que haya un Fiscal General autónomo, que no sea electo por los partidos.

A la pregunta de la periodista de que si ha mentido, el gobernador de Nuevo León con licencia, dijo que si: "prometí llevar a su esposa al cine y no lo ha hecho.

Rodríguez Calderón, cuestionó a Andrés Manuel López Obrador, del porque quiere vender el avión presidencial, "si todavía no es tuvo".