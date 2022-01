Estampida en un santuario hindú en Cachemira deja 12 muertos

SRINAGAR, India — Los primeros reportes sugerían que un altercado entre un grupo de fieles provocó la avalancha humana a primera hora del sábado en el santuario de Mata Vaishnav Devi, donde se habían congregado miles de hindúes para presentar sus respetos, en la localidad montañosa de Katra, cerca de la ciudad de Jammu, en el sur de la región.

"Algo ocurrió cerca de una de las puertas y me vi bajo un montón de gente. Me asfixie y me caí, pero de algún modo conseguí levantarme", contó Mahesh, un testigo que se identificó con un solo nombre.