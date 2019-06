Estamos preparados para cualquier amenaza de EU: Irán

Teherán, Irán.

Irán aseguró este sábado que no permitirá ninguna violación de EU en su territorio, en respuesta a una eventual acción del Presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Abas Musaví.



Trump confirmó este viernes que había autorizado un ataque selectivo contra Irán, pero lo frenó en el último momento al enterarse de que habría causado unas 150 muertes, porque esa represalia no habría sido "proporcionada" respecto al derribo de un dron estadounidense.



"Independientemente de la decisión que ellos tomen, no permitiremos que se violen las fronteras de la República Islámica y estamos preparados para enfrentar cualquier amenaza contra la integridad de la República Islámica de Irán", informó Abas Musavi a la agencia iraní de noticias Tasnim.



El jueves, el Cuerpo de Los Guardianes de la Revolución de Irán derribó un avión no tripulado de vigilancia estadounidense por haber violado las normas internacionales al cruzar las fronteras iraníes y entrar en sus aguas territoriales.



Washington asegura que el dron no violó el espacio aéreo iraní y que fue derribado en aguas internacionales.



El aparato es un avión no tripulado de vigilancia no armado del modelo MQ-4 Triton y fue derribado por un misil tierra-aire del sistema de defensa aérea Jordad 3, diseñado y fabricado en Irán.



Tras el incidente Irán convocó al Embajador de Suiza en Teherán -que representa los intereses de Estados Unidos en el país- y expresó su protesta por lo que considera una la violación.



Asimismo hoy se presentó en Exteriores el encargado de negocios emiratí, tras ser convocado para recibir las protestas de Irán porque el dron partió desde una instalación militar estadounidense en Emiratos.



Teherán no acepta que se otorguen facilidades a "fuerzas extranjeras para cualquier ofensiva contra Irán", dijo el Jefe del Departamento del Golfo Pérsico del Ministerio de Exteriores iraní al diplomático emiratí.