´ESTAMOS LISTOS´

La goleada sufrida ante Gavilanes de Matamoros en partido de pretemporada no inquietó para nada al técnico Alejandro Pérez, quien aseguró que su equipo está listo para recibir el próximo viernes a los Correcaminos de Ciudad Victoria en el arranque de la segunda vuela de la Liga Premier.

"Estamos totalmente listos, con la mente puesta en el arranque, es la semana previa pero ya con muchos deseos y ganas de reiniciar, o mejor dicho continuar con la racha que traemos de cinco triunfos y un empate en los últimos 6 juegos", expresó el timonel del Atlético Reynosa.

El estratega dijo que no está alarmado por los 6 goles que recibieron en su último duelo de preparación, sabe que el marcador espantó a muchos aficionados, pero aseguró que no tiene nada que ver con la realidad.

"Siempre será importante ganar, pero en este caso el resultado no me interesaba tanto, sino el funcionamiento y ver a las incorporaciones que llegaron. Con los titulares terminamos abajo 2-0, con dos goles a pelota parada, tendremos que ser más atentos en ese sentido, es mejor que estos resultados sean ahorita y no durante el torneo, fue un partido para probar y no te juegas nada, a partir del próximo viernes si y estamos con la mentalidad de retomar lo que hicimos muy bien en la primera vuelta", reiteró.

La confianza se nota en "Sir Alex", quien no conoce los pretextos y espera ver a sus jugadores en el mismo nivel o incluso mejor al que mostraron en la primera vuelta del torneo.

"Creo que el equipo tiene que mostrarse tal cual terminó en noviembre, por eso vamos a arrancar con un triunfo en casa", afirmó.

Por último aprovechó el espacio para mandar sus deseos de año nuevo para toda la afición de Reynosa.

"Desearles mucha salud para ellos y sus familias, mucho trabajo y bienestar, futbolísticamente que estén tranquilos y sepan que lo que vieron de Atlético Reynosa en la parte final del la primera vuelta en cuanto a entrega y buen juego, es lo que siempre van a ver en el campo", finalizó.